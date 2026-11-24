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कवर्धा में दो करोड़ का गांजा जब्त, इंटरस्टेट ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा, यूपी के दो तस्कर गिरफ्तार

कवर्धा पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ा ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुल 407 किलो गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में यूपी के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. कवर्धा एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया है कि जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 3 लाख 66 हजार 500 रुपये है. जिस कंटेनर से गांजे की तस्करी हो रही थी. पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है.

खुफिया तरीके से गांजे की तस्करी कवर्धा एसपी ने मीडिया को बताया कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई. कवर्धा पुलिस को यह इनपुट मिला था कि एक कंटेनर ट्रक में भारी मात्रा में गांजा लेकर दो व्यक्ति रायपुर और कवर्धा के रास्ते मध्यप्रदेश की ओर जा रहे हैं. इस इनपुट पर पुलिस ने चिल्फी में नाकेबंदी की. उसके बाद संदिग्ध कंटेनेर को रोका गया. तलाशी के दौरान ट्रक की ड्राइवर सीट के ऊपर विशेष रूप से बनाए गए गोपनीय चैंबर का पता चला. इसमें खाकी टेप से लिपटे 192 पैकेटों में गांजा छिपाकर रखा गया था. तौल करने पर गांजे का कुल वजन 407 किलो 330 ग्राम निकला.