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कवर्धा में रिश्तों का खून, टंगिया से की बहू की हत्या, आरोपी जेठ गिरफ्तार

कवर्धा पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल हुआ है. यहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. पारिवारिक रंजिश और शक में उसने इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने पहले महिला का गला दबाया और फिर टंगिया से वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

2 नवंबर की घटना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को बीर सिंह निषाद निवासी ग्राम मोहगांव ने अपनी पत्नी हेमलता निषाद की हत्या की सूचना पुलिस को दी. उसने अपने बड़े भाई देव सिंह निषाद पर हत्या का आरोप लगाया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें बनाई.