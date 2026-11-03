कवर्धा में रिश्तों का खून, टंगिया से की बहू की हत्या, आरोपी जेठ गिरफ्तार
पारिवारिक रंजिश और शक में जेठ ने छोटे भाई की बहू का मर्डर कर दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 5:56 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल हुआ है. यहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. पारिवारिक रंजिश और शक में उसने इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने पहले महिला का गला दबाया और फिर टंगिया से वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
2 नवंबर की घटना
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को बीर सिंह निषाद निवासी ग्राम मोहगांव ने अपनी पत्नी हेमलता निषाद की हत्या की सूचना पुलिस को दी. उसने अपने बड़े भाई देव सिंह निषाद पर हत्या का आरोप लगाया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें बनाई.
आरोपी देव सिंह निषाद गिरफ्तार
एफएसएल टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया. मौके से खून के निशान, टूटी चूड़ियां और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात के बाद आरोपी देव सिंह निषाद फरार होकर गांव के पास नहर किनारे छिपा हुआ है. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.
पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया है. उसने बताया कि हेमलता के किसी युवक से बातचीत करने को लेकर उसे संदेह था. इसी बात पर विवाद और गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया- हेमसागर सिदार, एएसपी, कवर्धा
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए टंगिया को बरामद किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी मृतिका के साथ छेड़छाड़ को लेकर जेल जा चुका है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है. कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है.