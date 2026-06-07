13 हजार से ज्यादा निवेशक, करोड़ों की ठगी, कवर्धा पीएसीएल चिटफंड घोटाले के दो आरोपी गिरफ्तार
पीएसीएल चिटफंड घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. कवर्धा पुलिस को यह सफलता मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 6:04 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में पीएसीएल चिटफंड घोटाला केस में कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. 3,275 निवेशकों से 29.72 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों की गिरफ्तार किया है. यह एजेंट और संचालक के रूप में काम कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरनाम सिंह और गुरूजंत सिंह गिल के रूप में हुई है. दोनों पर निवेशकों को अधिक ब्याज और कम समय में राशि दोगुनी होने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है.
बड़ी संख्या में लोगों से ठगी
पुलिस के अनुसार पीएसीएल कंपनी ने जिले के हजारों लोगों को आकर्षक निवेश योजनाओं का लालच देकर धनराशि जमा कराई थी. जांच में सामने आया कि कंपनी के माध्यम से कबीरधाम जिले के कुल 13,275 निवेशकों से लगभग 29 करोड़ 72 लाख रुपये जमा कराए गए थे. निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस नहीं मिली, जिससे बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हुए. पुलिस को शिकायत मिली और उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
यूपी से लाए गए दोनों आरोपी
डीएसपी आशीष शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि दोनों आरोपी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले स्थित उरई जेल में निरुद्ध हैं. इसके बाद कबीरधाम पुलिस ने न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उन्हें कवर्धा लाने का काम किया. उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया
पीएसीएल चिटफंड प्रकरण में पूर्व में भी कंपनी के कई संचालकों और एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है. आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है- आशीष शुक्ला, डीएसपी, कवर्धा
पुलिस का कहना है कि मामले में जांच लगातार जारी है और निवेशकों की राशि से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. इस कार्रवाई को चिटफंड घोटाले के पीड़ित निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.