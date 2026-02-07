कवर्धा में बैगा ट्राइबल आवास योजना में लाखों का स्कैम, ठेकेदार गिरफ्तार, तकनीकी सहायक फरार
कवर्धा में बैगा ट्राइबल आवास योजना में गड़बड़ी पर एक्शन हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 4:18 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में बैगा ट्राइबल आवास योजना में आर्थिक घपला हुआ है. पूरी घटना तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र की है. यहां बैगा ट्राइबल आवास योजना में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत कुकरापानी में बैगा परिवारों के लिए स्वीकृत आवास निर्माण राशि के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है. कवर्धा पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है, जबकि तकनीकी सहायक फरार है.
21 लाख से ज्यादा का घपला
मामले की शिकायत ग्राम पंचायत कुकरापानी के सचिव सिद्धराम मसराम द्वारा दर्ज कराई गई थी. शिकायत में बताया गया कि पंचायत क्षेत्र के 17 बैगा परिवारों के लिए आवास निर्माण की राशि जमा कराई गई थी. इसके लिए कुल 21 लाख 50 हजार रुपये की राशि पंचायत खाते में जमा कराई गई. 28 नवंबर 2024 को यह पूरी राशि बैंक से निकालकर तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी और ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को आवास निर्माण कार्य के लिए सौंप दी गई.
राशि निकालने के बाद भी नहीं शुरू हुआ आवास निर्माण
राशि निकाले जाने के बावजूद लंबे समय तक एक भी आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया. जब मामले की जांच की गई तो यह सामने आया कि उक्त राशि का उपयोग आवास निर्माण के बजाय निर्माण सामग्री की खरीद दिखाकर अन्य ठेकेदारी कार्यों में कर लिया गया. इससे बैगा परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया
पुलिस ने केस में तुरंत एक्शन लिया. आरोपी ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के कब्जे से निर्माण सामग्री से संबंधित रसीदें और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है- अखिलेश कौशिक, डीएसपी, बोड़ला
कई धाराओं में केस दर्ज
इस केस में कवर्धा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इसके अलावा एससी/एसटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस केस में और भी खुलासे कर सकती है.