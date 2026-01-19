कवर्धा में धान गबन पर बिग एक्शन, उपार्जन केंद्र प्रभारी अरेस्ट, पुलिस रडार पर धान के गुनहगार
छत्तीसगढ़ में धान की गड़बड़ी को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 6:04 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में विपक्ष लगातार धान घोटाले का आरोप लगाकर साय सरकार पर हमला कर रहा है. चूहों के धान खाने वाला मुद्दा अभी थमा ही नहीं था कि कवर्धा पुलिस ने धान गबन केस में बड़ा एक्शन लिया है. कूकदूर धान उपार्जन केंद्र प्रभारी को कवर्धा में गिरफ्तार किया गया है. इस केस में अन्य दो लोगों से पूछताछ जारी है.
कवर्धा के कूकदूर में कार्रवाई
कवर्धा पुलिस ने कूकदूर धान उपार्जन केंद्र में घपले को लेकर यह कार्रवाई की है. धान गबन की जांच करते हुए पुलिस ने धान केंद्र प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया है. कूकदूर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120 कट्टा धान जब्त किया है, जिसे उसने उपार्जन केंद्र के ही एक कमरे में छुपाकर रखा था. इस केस में दो लोगों के नाम सामने आए हैं. पुलिस इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है.
धान की जांच में पाई गई कमी
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है. साल 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कूकदूर उपार्जन केंद्र में अमित बाजपेयी को प्रभारी नियुक्त किया गया था. धान खरीदी के दौरान जब अधिकारियों द्वारा सोसायटी में धान स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, तो जांच में 15 लाख रुपए के 628 क्विंटल धान की कमी पाई गई. इस पर प्रभारी से जवाब तलब किया गया. खरीदी केंद्र प्रभारी इस केस में कोई जवाब नहीं दे सका.
कवर्धा जिला प्रशासन पुलिस में की शिकायत
धान गबन के इस मामले में कवर्धा कलेक्टर के निर्देश पर नोडल अधिकारी आलोक मिश्रा ने कूकदूर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. कवर्धा पुलिस जांच की जांच में धान केंद्र प्रभारी अमित वाजपेयी को दोषी पाया गया. उसके बाद कवर्धा जिला प्रशासन ने बंद कमरे से गबन किए गए धान को भी बरामद किया.
कवर्धा जिला प्रशासन ने कूकदूर थाने में एफआईआर दिया था. इस एफआईआर पर कूकदूर उपार्जन केंद्र प्रभारी अमित बाजपेयी को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने धान को छुपाकर रखने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद 120 कट्टा धान जब्त किया गया है. इस केस में आगे की जांच की जा रही है. आने वाले समय में और भी खुलासा हो सकता है- धर्मेंद्र सिंह, एसपी, कवर्धा
कवर्धा पुलिस ने धान कबन के केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान रोहित डड़सेना और महेश नाम के युवक से आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस को इनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है.