ETV Bharat / state

कवर्धा में गुंडई करना पड़ा महंगा, आर्म्स एक्ट में दो बदमाशों को जेल

कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ( ETV BHARAT )

कवर्धा: पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. कवर्धा में भी नवरात्रि और दहशरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है. इस बीच जिले में चाकू और फरसा लहराने की घटना सामने आई है. यहां दो लोगों ने सरेआम हथियार लहराकर दहशत फैलाने का काम किया. उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

चाकू और फरसा लहराने पर कार्रवाई कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से धारदार चाकू और फरसा जब्त किया गया है. दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.