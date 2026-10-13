कवर्धा में गुंडई करना पड़ा महंगा, आर्म्स एक्ट में दो बदमाशों को जेल
कवर्धा पुलिस ने जिले में दहशत फैलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 3:51 PM IST
कवर्धा: पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. कवर्धा में भी नवरात्रि और दहशरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है. इस बीच जिले में चाकू और फरसा लहराने की घटना सामने आई है. यहां दो लोगों ने सरेआम हथियार लहराकर दहशत फैलाने का काम किया. उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
चाकू और फरसा लहराने पर कार्रवाई
कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से धारदार चाकू और फरसा जब्त किया गया है. दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
जानिए कब की है घटना, पुलिस ने क्या कार्रवाई की ?
पहली घटना कवर्धा के पुराना बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्प्लेक्स के पास की है. सोमवार 12 अक्टूबर को यहां एक युवक गन्ना काटने वाला धारदार चाकू लेकर लहराने लगा. उसने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया और गाली गलौज की. घटना की सूचना पर कवर्धा कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. उसके बाद आरोपी रानू पटेल को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से 11 इंच लंबा धारदार चाकू जब्त किया गया. पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की.
दूसरी घटना पीजी कॉलेज ग्राउंड की है. 12 अक्टूबर को एक युवक लोहे का धारदार फरसा लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा था और मारने की धमकी दे रहा था. पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी हाफिस खान को गिरफ्तार किया. उसके पास से पुलिस ने 18.5 इंच लंबा फरसा जब्त कर लिया है. कवर्धा पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत केस दर्ज किया है.
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर भय का माहौल बनाना अपराध है. कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी- आशीष शुक्ला, डीएसपी, कवर्धा
कवर्धा पुलिस ने हथियार लहराकर लोगों के बीच डर फैलाने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसा है. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दो घटनाओं में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.