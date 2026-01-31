ETV Bharat / state

कवर्धा में योगी गिरफ्तार, महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला केस में कार्रवाई

छत्तीसगढ़ की कवर्धा पुलिस ने नेम नाथ योगी को गिरफ्तार किया है.

Pipariya Police of Kawardha
कवर्धा की पिपरिया पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में क्राइम का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है. पिपरिया थाना पुलिस ने कवर्धा में महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंगोत्री योगी पर हमला केस में एक्शन लिया है. कवर्धा पुलिस ने गंगोत्री योगी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी नेम नाथ योगी को गिरफ्तार कर लिया है.

पारिवारिक विवाद में हमले का आरोप

गंगोत्री योगी और नेम नाथ योगी रिश्ते में भाई बहन हैं. 26 जनवरी 2026 को आरोपी नेम नाथ योगी ने पारिवारिक विवाद के दौरान अपनी ही बहन पर हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया था. घायल गंगोत्री योगी का उपचार फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है

कवर्धा में नेमनाथ योगी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

पारिवारिक विवाद सुलझाने गई थी गंगोत्री योगी

कवर्धा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंगोत्री योगी ग्राम मोहगांव स्थित अपने भाई नेम नाथ योगी के घर गई हुई थी. इस दौरान नेम नाथ योगी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था. घर में मौजूद गंगोत्री योगी ने जब बीच-बचाव करते हुए भाभी को वहां से सुरक्षित बाहर भेज दिया, तो इससे नाराज होकर आरोपी भाई ने पास में रखे हंसिया से गंगोत्री योगी पर जानलेवा हमला कर दिया.

हमले में गंगोत्री योगी गंभीर रूप से हुई घायल

हमले में गंगोत्री योगी के सिर, हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आईं थी. जिसके बाद परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. इस केस में पुलिस को 31 जनवरी को सफलता मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया.

मामले की सूचना मिलते ही पिपरिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी. लगातार पतासाजी के दौरान शनिवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी नेम नाथ योगी को गिरफ्तार कर लिया है- आशीष शुक्ला, डीएसपी पिपरिया

कवर्धा पुलिस की जांच जारी

इस संबंध में कवर्धा पिपरिया के डीएसपी आशीष शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा अपनी बहन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है. इस केस में पुलिस की जांच अभी जारी है.

'धान नहीं बिका तो कूद जाऊंगा', हाईटेंशन टावर पर किसान का हाईवोल्टेज ड्रामा

अंबिकापुर में पिकनिक स्पॉट से मिला युवती का शव, पूर्व प्रेमी पर शक

बिलासपुर में हिस्ट्रीशीटर की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

CONGRESS LEADER GANGOTRI YOGI
GANGOTRI YOGI ATTACK CASE
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
कवर्धा पिपरिया पुलिस
KAWARDHA POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.