कवर्धा में योगी गिरफ्तार, महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला केस में कार्रवाई

गंगोत्री योगी और नेम नाथ योगी रिश्ते में भाई बहन हैं. 26 जनवरी 2026 को आरोपी नेम नाथ योगी ने पारिवारिक विवाद के दौरान अपनी ही बहन पर हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया था. घायल गंगोत्री योगी का उपचार फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है

कवर्धा : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में क्राइम का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है. पिपरिया थाना पुलिस ने कवर्धा में महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंगोत्री योगी पर हमला केस में एक्शन लिया है. कवर्धा पुलिस ने गंगोत्री योगी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी नेम नाथ योगी को गिरफ्तार कर लिया है.

कवर्धा में नेमनाथ योगी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

पारिवारिक विवाद सुलझाने गई थी गंगोत्री योगी

कवर्धा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंगोत्री योगी ग्राम मोहगांव स्थित अपने भाई नेम नाथ योगी के घर गई हुई थी. इस दौरान नेम नाथ योगी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था. घर में मौजूद गंगोत्री योगी ने जब बीच-बचाव करते हुए भाभी को वहां से सुरक्षित बाहर भेज दिया, तो इससे नाराज होकर आरोपी भाई ने पास में रखे हंसिया से गंगोत्री योगी पर जानलेवा हमला कर दिया.

हमले में गंगोत्री योगी गंभीर रूप से हुई घायल

हमले में गंगोत्री योगी के सिर, हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आईं थी. जिसके बाद परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. इस केस में पुलिस को 31 जनवरी को सफलता मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया.

मामले की सूचना मिलते ही पिपरिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी. लगातार पतासाजी के दौरान शनिवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी नेम नाथ योगी को गिरफ्तार कर लिया है- आशीष शुक्ला, डीएसपी पिपरिया

कवर्धा पुलिस की जांच जारी

इस संबंध में कवर्धा पिपरिया के डीएसपी आशीष शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा अपनी बहन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है. इस केस में पुलिस की जांच अभी जारी है.