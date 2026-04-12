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कवर्धा में 4 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा जब्त, मकान में पुलिस ने दी दबिश, आरोपी भी गिरफ्तार

अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है. सप्लाई चेन की जांच हो रही है.

ACTION ON GANJA SMUGGLING
कवर्धा में मकान में पुलिस ने दी दबिश, 9 किलो से अधिक गांजा जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 6:11 PM IST

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कवर्धा: जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. कोतवाली थाना पुलिस ने भागूटोला चौक क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है. जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4.50 लाख रुपये बताई जा रही है.

कवर्धा में 4 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

9 किलो से ज्यादा गांजा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि भागूटोला के जेवड़न मार्ग स्थित एक मकान में अवैध रूप से गांजा रखा गया है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संबंधित मकान में छापेमारी की. तलाशी के दौरान पुलिस को खाकी रंग के पैकेट में कुल 9 किलो 308 ग्राम गांजा बरामद हुआ.

सप्लाई चेन की जांच

मौके से पुलिस ने आरोपी त्रिलोचन सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि गांजा उसे कांपा गांव निवासी चित्रकांत साहू ने उपलब्ध कराया था. पुलिस अब इस मामले में सप्लाई चेन की जांच करते हुए बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

पुलिस ने जब्त गांजा को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. कवर्धा पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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