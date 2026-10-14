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कवर्धा में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, राजस्व कामकाज प्रभावित, लोगों को हो रही दिक्कतें

पीवी ऐप से पटवारी संघ परेशान ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में फसलों के भौतिक सत्यापन को लेकर पीवी एप ( Crop Physical Verification App) का तेजी से विरोध हो रहा है. राज्य के पटवारी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ऐप की तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों से परेशानी हो रही है. इसके अलावा पटवारी वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इन सब वजहों से 180 राजस्व पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं. जिसकी वजह से राजस्व के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित भूमि संबंधी कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं. इस वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है.

PV ऐप से हो रही भारी दिक्कत हड़ताल कर रहे पटवारियों का कहना है कि PV ऐप के माध्यम से फसल का भौतिक सत्यापन करने में मैदानी स्तर पर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क कमजोर होने के कारण ऐप का संचालन मुश्किल हो जाता है. खेतों में फसलें बड़ी हो जाने से उनके भीतर प्रवेश कर सत्यापन करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है. पटवारियों के मुताबिक, एक ही खसरे का सत्यापन करने में काफी समय लग रहा है, जिससे काम का दबाव बढ़ रहा है और निर्धारित समय में कार्य पूरा करना कठिन हो रहा है.