पंडरिया में 4 मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 21 भैंसों को कराया गया मुक्त

कवर्धा की पंडरिया पुलिस ने मवेशी तस्करों पर एक्शन लिया है. चार मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं.

Kawardha Pandariya police
पंडरिया पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 4, 2026 at 10:09 PM IST

2 Min Read
कवर्धा: पंडरिया पुलिस ने रविवार को चार मवेशी तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इनके पास से 21 मवेशियों को पुलिस ने आजाद कराया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो बालिग हैं और दो आरोपी नाबालिग हैं. पांडातराई थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

पंडरिया की पांडातराई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर यह सफलता हासिल की है. चारों आरोपियों को पांडातराई पुलिस ने रविवार को अरेस्ट किया. सभी तस्करों के खिलाफ BNS एवं कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम 2004, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत केस दर्ज किया गया है.

तीन जनवरी को मवेशी की हुई थी चोरी

पांडातराई थाना प्रभारी कमलाकांत शुक्ला ने बताया कि रोहित यादव नाम के शख्स ने डोंगरिया कला थाने में मवेशी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस केस में हमें मुखबिर से सूचना मिली. जिसके बाद डोंगरिया कला में पुलिस ने मवेशियों की तलाशी का अभियान चलाया. यहां डोंगरिया कला से खरहट्टा कला की ओर जाते मवेशी तस्कर को रोककर पूछताछ की गई. उसके बाद किशन कुमार डाहिरे और विजय कुमार टंडन को हिरासत में लिया गया. दोनों ने सही जवाब नहीं दिया. उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 21 मवेशियों को छुड़ाया है.

कुल 21 मवेशियों को पांडातराई पुलिस ने आजाद कराया है. इन मवेशियों की कीमत 2.40 लाख रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. इसके अलावा दोनों नाबालिग बालकों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है.

संपादक की पसंद

