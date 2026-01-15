ETV Bharat / state

8 करोड़ का धान शॉर्टेज मामला और उलझा, कवर्धा में मंत्री देवांगन बोले- कोई चूहा नहीं खाया, गोदाम में है धान

मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा, धान संग्रहण केंद्र में मौजूद है. ऐसे में सवाल उठा कि अगर धान है तो निलंबन कार्रवाई क्यों हुई?

एक दिवसीय कवर्धा दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन, समीक्षा बैठक ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 8:21 PM IST

कवर्धा: जिले में सामने आए करीब 8 करोड़ रुपए के धान शॉर्टेज मामले को लेकर प्रशासन और राजनीति में हलचल तेज हो गई है. इस मामले में अब प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने बड़ा बयान दिया है जिससे अब तक की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं. साथ ही मामला और उलझ गया है.

कवर्धा में मंत्री देवांगन बोले- कोई चूहा नहीं खाया, गोदाम में है धान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री ने कहा, धान गायब नहीं: एक दिवसीय कवर्धा दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धान संग्रहण केंद्र में धान पूरी तरह मौजूद है. उन्होंने साफ कहा कि चूहा या दीमक द्वारा धान खाए जाने की बात तर्कसंगत नहीं है.

मौसम में नमी और अन्य कारणों से धान के वजन में कमी (सुखत) आई है, जिसे गलत तरीके से शॉर्टेज बताया जा रहा है.- लखन लाल देवांगन, मंत्री

चूहा-दीमक वाले बयान पर कार्रवाई को बताया सही: मंत्री देवांगन ने बताया कि जिस अधिकारी ने धान को चूहा और दीमक द्वारा नुकसान पहुंचने का बयान दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, क्योंकि ऐसा बयान भ्रम पैदा करने वाला था.

जिला सभागार में हुई चार घंटे लंबी समीक्षा बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब भी क्यों उलझा मामला: जब पत्रकारों ने यह सवाल उठाया कि यदि धान यथावत है, तो फिर संग्रहण केंद्र प्रभारी को निलंबित क्यों किया गया, इस पर मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई गलत है मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है. मंत्री के इस बयान के बाद अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कलेक्टर की ओर से हुई कार्रवाई को सही माना जाए या प्रभारी मंत्री के बयान को.

समीझा बैठक में सांसद संतोष पांडेय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. मंत्री ने निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ आम जनता तक पहुंचाया जाए. गुरुवार को जिला सभागार में हुई चार घंटे लंबी समीक्षा बैठक में मंत्री ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ शासन की योजनाओं की वन-टू-वन समीक्षा की गई.

