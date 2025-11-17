ETV Bharat / state

कवर्धा में नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमिपूजन, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- आगे और बढ़ेगी सुविधा

4.41 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर लाइब्रेरी बनेगी. इससे युवाओं को मिलेगा आधुनिक अध्ययन केंद्र.

kawardha nalanda library
नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमिपूजन समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 3:17 PM IST

कवर्धा: जिले में गुरुवार को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिले की बहुप्रतीक्षित नालंदा परिसर लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया. लगभग 4 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत से बनने वाली यह आधुनिक लाइब्रेरी जिले के छात्रों और पुस्तक प्रेमियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आएगी.

4.41 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर लाइब्रेरी बनेगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवाओं को मिलेगी मदद: पूजा-अर्चना के बाद विजय शर्मा ने कहा कि यह लाइब्रेरी युवाओं के लिए ज्ञान का नया केंद्र बनेगी और शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी. यह केंद्र पूरे कबीरधाम जिले के युवाओं के लिए बड़ी मदद साबित होगा.

kawardha nalanda library
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- आगे और बढ़ेगी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाइब्रेरी की खासियत

  • यह लाइब्रेरी लगभग डेढ़ एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी.
  • इसका उद्देश्य जिले में बेहतर पढ़ाई और अध्ययन का माहौल तैयार करना है.
  • यहां 250 सीटों वाला एयर-कंडीशंड अध्ययन हॉल होगा.
  • परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को मुफ्त पढ़ाई की सुविधा मिलेगी.
  • डिजिटल संसाधन, ऑनलाइन सामग्री और आधुनिक तकनीक की मदद से छात्रों को उन्नत शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.
  • दोनों मंजिलों में आधुनिक फर्नीचर, पर्याप्त प्रकाश और शांत वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा.
kawardha nalanda library
कवर्धा में नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भवन की संरचना और सुविधाएं भूतल (Ground Floor) में

  • 100 सीट क्षमता वाला रीडिंग हॉल
  • कम्प्यूटर टेबल
  • पुस्तक भंडारण कक्ष
  • प्रवेश और प्रतीक्षा कक्ष
  • लिफ्ट, शौचालय

प्रथम तल (First Floor)

  • 150 सीट क्षमता वाला रीडिंग हॉल
  • लेक्चर कक्ष
  • ई-लॉबी
  • कम्प्यूटर टेबल
  • विद्युत कक्ष
  • शौचालय

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नई लाइब्रेरी से छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाला अध्ययन माहौल मिलेगा, जिससे उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह परियोजना जिले के शैक्षणिक विकास को नई दिशा देगी और युवाओं के लिए एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार करेगी.

NALANDA LIBRARY BHOOMIPUJAN
VIJAY SHARMA KAWARDHA
नालंदा परिसर लाइब्रेरी
लाइब्रेरी का भूमिपूजन
KAWARDHA NALANDA LIBRARY

