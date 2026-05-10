कवर्धा में दिनदहाड़े मर्डर, शराब पीने के दौरान विवाद के बाद दोस्त को मार डाला, समाज ने किया थाने का घेराव
शराब पीने के दौरान हुई बहस खूनी संघर्ष में बदली, युवक ने पटक-पटककर दोस्त की हत्या की, यादव समाज ने घेरा थाना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 10, 2026 at 6:20 PM IST
कवर्धा. शहर के ठाकुर पारा इलाके में रविवार को दिनदहाड़े मर्डर हो गया. एक युवक ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी. मामूली विवाद में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
शराब पीने के दौरान बहस
जानकारी के अनुसार, अमन ठाकुर और भैयालाल यादव दोनों आपस में करीबी दोस्त थे. बताया जा रहा है कि वे दिनभर साथ घूमते रहे और बाद में घर में बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. पहले बहस और गाली-गलौज हुई, फिर मामला इतना बढ़ गया कि अमन ठाकुर ने भैयालाल यादव पर जानलेवा हमला कर दिया.
पटक-पटककर मारा
आरोपी अमन ने युवक को पटक-पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
आरोपी युवक हिरासत में
पुलिस ने आरोपी युवक अमन ठाकुर को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक आदतन अपराधी है और पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है. पुलिस पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की पूरी वजह जानने में जुटी हुई है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद ठाकुर पारा क्षेत्र में लोगों के बीच भय और चर्चा का माहौल बना हुआ है.
लोगों ने थाने का किया घेराव
युवक भैयालाल यादव की हत्या के बाद आसपास के लोगों और समाज में आक्रोश का माहौल है. समाज पर हो रहे अत्याचार की बात उठाते हुए बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया.