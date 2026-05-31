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कवर्धा हत्याकांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, बंद बोरे में मिली थी लाश

कवर्धा: शनिवार को सोढ़ा नहर के पास से एक अज्ञात शव पुलिस ने बरामद किया था. बरामद शव को बोरे में बंद कर फेंका गया था. पुलिस ने मृतक की पहचान करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि हत्या की इस वारदात को तीन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है. आरोप है कि मृतक युवक एक महिला को ब्लैकमेल कर रहा था. ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने 2 और लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

मोबाइल लोकेशन से मिला हत्यारों का सुराग

पुलिस ने हत्यारों तक पहुंचने के लिए मृतक के मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रैक किया. जांच के दौरान ये पता चला कि मौत से पहले मृतक युवक एक घर के पास मौजूद था. मोबाइल लोकेशन से जब ये पुष्टि हो गई कि मौत से पहले युवक एक मकान पर ठहरा था. इसके बाद पुलिस ने संबंधित मकान में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की. पुलिस ने जब सख्ती बरती तो मकान में रहने वाले लोगों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. आरोपी महिला ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि मृतक युवक उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. ब्लैकमेल से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया.