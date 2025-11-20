कवर्धा में नाबालिग से दुष्कर्म, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा पुलिस का कहना है कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 9:46 AM IST
कवर्धा: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक कवर्धा के कोतवाली क्षेत्र का ही निवासी है, पिछले एक वर्ष से नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा. आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और भावनात्मक रूप से उसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की.
शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म: जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने न सिर्फ शादी से इंकार किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की. घटना से आहत युवती ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी. परिजनों ने तत्काल सिटी कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.
कवर्धा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया.पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद पीड़िता और उसकी मां को थाने बुलाकर उनका बयान दर्ज किया गया. पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया है.
आरोपी को कड़ी सजा देने की कोशिश: डीएसपी कृष्णा चंद्राकर ने बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए जांच पूरी सावधानी और प्राथमिकता के साथ की जा रही है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और सभी साक्ष्यों को एकत्र कर न्यायालय में मजबूत केस प्रस्तुत किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.
फिलहाल आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है और पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है. जिले में इस घटना के बाद आम लोगों में गहरा आक्रोश है. लोग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं.