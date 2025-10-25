घर में मिली युवक की लाश, हिरासत में चाचा

ETV Bharat / state

कबीरधाम सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Published : October 25, 2025 at 10:10 AM IST

कवर्धा: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सुखाताल में शुक्रवार देर रात एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात मकान मालिक जब शौच के लिए बाहर निकला तो उसने अपने घर के परछी में चूल्हे के पास खून से सनी लाश देखी. यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत परिवार और पड़ोसियों को बुलाया. कुछ ही देर में गांव में खबर फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई.

कवर्धा पुलिस कर रही जांच: सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. मृतक की पहचान विनोद साहू (निवासी सिंघनपुरी) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि मृतक के गले में किसी धारदार हथियार से रेतकर हत्या की गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. देर रात होने के कारण जांच कार्य सीमित रहा, लेकिन शनिवार सुबह पुलिस टीम फिर से गांव पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

हिरासत में चाचा: ग्रामीणों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक के मुंहबोले चाचा को हिरासत में लिया है. पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में यह मामला पारिवारिक विवाद या अवैध संबंध से जुड़ा प्रतीत हो रहा है.

आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा: एएसपी पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि शुक्रवार रात सुखाताल गांव में युवक की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने दावा किया है कि मामले का जल्द ही खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

