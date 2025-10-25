ETV Bharat / state

घर में मिली युवक की लाश, हिरासत में चाचा

कवर्धा: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सुखाताल में शुक्रवार देर रात एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात मकान मालिक जब शौच के लिए बाहर निकला तो उसने अपने घर के परछी में चूल्हे के पास खून से सनी लाश देखी. यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत परिवार और पड़ोसियों को बुलाया. कुछ ही देर में गांव में खबर फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई.

कवर्धा पुलिस कर रही जांच: सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. मृतक की पहचान विनोद साहू (निवासी सिंघनपुरी) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि मृतक के गले में किसी धारदार हथियार से रेतकर हत्या की गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. देर रात होने के कारण जांच कार्य सीमित रहा, लेकिन शनिवार सुबह पुलिस टीम फिर से गांव पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.