खेत में आराम फरमाते नजर आया तेंदुआ, देखने पहुंची गांव वालों की भीड़, वन विभाग परेशान
कवर्धा वन विभाग तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी में है. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 12:14 PM IST
कवर्धा: जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पर स्थित जैतपुरी गांव में धान के खेत में तेंदुआ अपना डेरा जमाया हुआ है. खेत में तेंदुए के घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और किसान अपने खेत में काम करने नहीं जा पा रहे हैं.
धान के खेत में तेंदुआ
सुबह जब ग्रामीण अपने खेत की ओर गए तो वहां उन्हें तेंदुआ आराम करते नजर आया. धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैली. पूरा गांव तेंदुआ को देखने खेत के आसपास इकठ्ठा हो गया. ग्रामीणों का दावा है कि तेंदुए ने बीती रात गांव में घूमघूम कर बकरियों का शिकार किया. वन विभाग को सूचना दी, सूचना के बाद तत्कालीन कवर्धा रेंज अधिकारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाने पुलिस को भी बुलाया. पुलिस लोगों को तेंंदुआ से दूर रखने का प्रयास कर रही है. वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी विशेषज्ञों को रायपुर से बुलाया गया है.
तेंदुए को ट्रेंकुलाइज करने की तैयारी
वन विभाग तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए ट्रेंकुलाइज करने की तैयारी में जुटा है. मौके पर वनमंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि तेंदुए को बेहोश करने के लिए रायपुर स्थित जंगल सफारी से ट्रेंकुलाइजेशन गन मंगाई जा रही है. विभाग के अनुसार गन को मौके तक पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है. इस बीच तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
तेंदुए को देखने गांव वालों की भीड़, वन विभाग परेशान
ग्रामीणों की बड़ी संख्या भी मौके पर पहुंच गई है, जिससे वन विभाग के सामने भीड़ को नियंत्रित करने की चुनौती बनी हुई है. पुलिस और वन विभाग की टीम ग्रामीणों को तेंदुए से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दे रही है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे तेंदुए को देखने के लिए खेतों या उसके आसपास भीड़ न लगाएं और किसी भी स्थिति में उसके करीब जाने या उसे छेड़ने की कोशिश न करें. विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने के प्रयास में जुटी हुई है.
आपको बता दें की जैतपुरी गांव भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र से लगा हुआ है, जिसके चलते यहां अक्सर वन्यजीवों की आवाजाही देखने को मिलती है. गांव वाले भी इस स्थिति से वाकिफ हैं लेकिन गांव के अंदर आकर जानवरों के शिकार कि घटना से लोग डरे हुए हैं.