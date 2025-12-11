ETV Bharat / state

कबीर कुटी विवाद ने पकड़ा तूल, बैनर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग, कबीर पंथ के सैकड़ों लोग पहुंचे कवर्धा SP कार्यालय

कबीर पंथ के लोगों ने बैनर-पोस्टर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

Kawardha Kabir Kuti Controversy
कबीर कुटी विवाद ने पकड़ा तुल, बैनर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 8:19 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: गुरुवार को कबीर पंथ के सैकडों अनुयायियों ने SP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. सड़क पर बैठ कर कबीर साहेब के बैनर पोस्टर फाड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी घंटों सड़क पर बैठे रहे और नारेबाजी की. इस दौरान SP ने सभी से मुलाकात की और ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

कबीर पंथ के सैकड़ों लोग पहुंचे कवर्धा SP कार्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला: कोतवाली थाना इलाके के नवागांव चौक में कबीर कुटी का निर्माण हो रहा था. कबीर पंथ के लोगों का आरोप है कि गांव के सोहन नाथ नाम के व्यक्ति और कई ग्रामीणों ने इस भूमि को सरकारी स्कूल के लिए आरक्षित बताते हुए विरोध किया. इसी दौरान भीड़ ने कबीर साहेब का बैनर पोस्टर फाड़कर धार्मिक उन्माद फैलाया.

23 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले बसंत पंचमी कार्यक्रम को लेकर एक बैनर लगाया गया था. बैनर को ग्राम नवागांव के सोहन नाथ शिवोपासक और मनहरण शिवपासक ने फाड़ दिया.- रोशन साहू, कबीर पंथी

मैं इस ज्ञापन की सत्यता की जांच करा रहा हूं. जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी- धर्मेन्द्र सिंह छवाई, एसपी कवर्धा.

तनाव फैलाने की कोशिश का आरोप: कबीरपंथ समाज का कहना है कि यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है. इससे समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. समाज ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी बिना किसी कारण धार्मिक पाठ कर क्षेत्र में तनाव फैला रहे हैं. जबकि वहां किसी प्रकार का विवादित स्थल या मंदिर मौजूद नहीं है.

Kawardha Kabir Kuti Controversy
कबीर पंथ के लोगों ने बैनर-पोस्टर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूमि आवंटित की जा चुकी है: समाज ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत चंदेनी नवागांव द्वारा कबीरपंथी झारिया समाज के भवन निर्माण के लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है. इसके दस्तावेज प्रशासन को सौंपे भी गए हैं. इसके बावजूद आरोपी भूमि को स्कूल के लिए आरक्षित बताते हुए शांतिभंग कर रहे हैं.

समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक से 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती, तो कबीरपंथ समाज प्रदेश स्तरीय आंदोलन के लिए बाध्य होगा. वहीं SP धर्मेंद्र छवाई ने उचित कार्रवाई की बात कह रही है.

कल मुख्यमंत्री साय करेंगे कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन शिलान्यास, 300 करोड़ की लागत से होगा निर्माण
कवर्धा में मेडिकल सेवा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने डॉक्टरों का किया सम्मान
कवर्धा में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर एबीवीपी का हल्ला बोल, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव
Last Updated : December 11, 2025 at 8:45 PM IST

TAGGED:

KAWARDHA KABIR KUTI
PROTEST SP OFFICE
कबीर कुटी विवाद
कबीर पंथ
KAWARDHA KABIR KUTI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.