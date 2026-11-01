ETV Bharat / state

सराफा कारोबारी को पूजा-पाठ के बहाने सोना डबल करने का झांसा, कबीरधाम पुलिस ने ठग गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा

सराफा कारोबारी को पूजा-पाठ के बहाने सोना डबल करने का झांसा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने सराफा व्यापारी को सोना डबल करने का लालच देकर करीब 7 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषणों की ठगी की थी.

पूजा-पाठ का झांसा देकर ठगी मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा लाइन का है. पुलिस के मुताबिक, 6 अक्टूबर को दो व्यक्ति सराफा व्यापारी छोटेलाल सोनी की दुकान पहुंचे. आरोपियों ने पूजा-पाठ के जरिए सोने के आभूषणों को दोगुना करने का झांसा दिया. इसके लिए दुकान के सामने स्थित शक्ति मंदिर में पूजा-पाठ करने की बात कही.