सराफा कारोबारी को पूजा-पाठ के बहाने सोना डबल करने का झांसा, कबीरधाम पुलिस ने ठग गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा
2 आरोपियों ने मिलकर करीब 7 लाख की ठगी की थी, एक आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 8:32 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने सराफा व्यापारी को सोना डबल करने का लालच देकर करीब 7 लाख रुपये कीमत के सोने के आभूषणों की ठगी की थी.
पूजा-पाठ का झांसा देकर ठगी
मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा लाइन का है. पुलिस के मुताबिक, 6 अक्टूबर को दो व्यक्ति सराफा व्यापारी छोटेलाल सोनी की दुकान पहुंचे. आरोपियों ने पूजा-पाठ के जरिए सोने के आभूषणों को दोगुना करने का झांसा दिया. इसके लिए दुकान के सामने स्थित शक्ति मंदिर में पूजा-पाठ करने की बात कही.
व्यापारी झांसे में आया
आरोपियों की बातों में आकर व्यापारी ने करीब 7 लाख रुपये कीमत के 65.5 ग्राम सोने की चेन, अंगूठी और लॉकेट उन्हें सौंप दिए. इसके बाद दोनों आरोपी आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए. ठगी का एहसास होने पर व्यापारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई.
18 साल का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. साइबर पुलिस और कोतवाली की संयुक्त टीम महाराष्ट्र पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से जलगांव जिले के भुसावल निवासी 18 वर्षीय हसनैन नासिर अली ईरानी को गिरफ्तार कर लिया.
दूसरे आरोपी की तलाश जारी
पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर ठगी करना स्वीकार किया. उसके हिस्से में आए 48 हजार रुपये में से शेष 15 हजार रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है. कोतवाली थाना प्रभारी लालाजी सिन्हा के अनुसार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी है और उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.