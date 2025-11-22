ETV Bharat / state

कवर्धा के अस्पताल में छात्रावास की बीमार बच्चियों पर झाड़ फूंक करवाने का आरोप, हेल्थ विभाग ने लिया एक्शन

रेंगाखार बालिका छात्रावास की बीमार बच्चियों को लेकर जब अधीक्षिका अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टर भी नहीं थे.

EXORCISM IN HOSPITAL KAWARDHA
कवर्धा के अस्पताल में अंधविश्वास का खेल (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 12:15 PM IST

3 Min Read
कवर्धा: रेंगाखार बालिका छात्रावास की तीन छात्राएं स्कूल चलने के दौरान अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी. जिसके बाद बालिका छात्रावास में अफरा तफरी मच गई. हॉस्टल अधीक्षिका और स्टाफ तुरंत बीमार बच्चियों को रेंगाखार सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे.

अस्पताल में इलाज की जगह अंधविश्वास का खेल: लेकिन अस्पताल पहुंचते ही हालात और गंभीर दिखाई दिए, क्योंकि वहां ना ही डॉक्टर मौजूद थे और ना ही पर्याप्त मेडिकल स्टाफ. डॉक्टर के न मिलने पर बच्चियों का उपचार शुरू होने में देरी होती चली गई. इस दौरान अस्पताल परिसर में एक और चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली. छात्रावास की एक शिक्षिका ने अस्पताल के अंदर ही बैगा को बुलाकर झाड़-फूंक और टोटका शुरू करवा दिया.

कवर्धा के अस्पताल में झाड़ फूंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्पताल में मौजूद कुछ लोगों ने बनाया वीडियो: अस्पताल में मौजूद एक स्थानीय युवक ने ये सब देखकर आपत्ति जताई. टीचर से अस्पताल में इलाज की बजाय अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. इस पर शिक्षिका ने जवाब दिया- 'दोनों जरूरी हैं'. लोगों का कहना है कि छात्रावास का स्टाफ बच्चियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है, और अस्पताल की बदइंतजामी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया.

Exorcism in Hospital Kawardha
अस्पताल में अंधविश्वास का खेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया एक्शन: रेंगाखार जंगल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान झाड़-फूंक किए जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए बोड़ला ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम राजपूत ने अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉ. राजाबाबू राडौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Exorcism in Hospital Kawardha
रेंगाखार जंगल के छात्रावास के बच्चियों की अचानक बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉ. राजाबाबू राडौर से पूछा गया है कि अस्पताल परिसर में झाड़-फूंक जैसी गतिविधि कैसे हुई? समय पर चिकित्सा व्यवस्था क्यों उपलब्ध नहीं थी? अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पताल में तंत्र-मंत्र जैसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल: रेंगाखार पूरा वनांचल क्षेत्र है, जहां पहले से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी गंभीर समस्या रही है. डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवाइयों व स्टाफ की कमी का खामियाजा अक्सर ग्रामीणों और छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चों को उठाना पड़ता है. घटना के बाद ग्रामीणों ने इसे लापरवाही का गंभीर मामला बताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल बच्चियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जानिए क्या कहते हैं अधिकारी: वहीं इस मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त एलपी पटेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि छात्रावास के कुछ बच्चियां की कमजोरी के कारण तबियत बिगड़ गई थी. जिन्हें रेंगाखार अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था. इलाज के बाद सभी बच्चियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है. परिजनों को सूचना देकर बुला लिया गया. अस्पताल में झाड़ फूंक की बात पर अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है.

TAGGED:

अस्पताल में अंधविश्वास
KAWARDHA
CONDITION OF KABIRDHAM HOSPITALS
कबीरधाम के अस्पतालों का हाल
EXORCISM IN HOSPITAL KAWARDHA

