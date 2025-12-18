कवर्धा में श्रद्धा से मनाई गई गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की घोषणा
ग्राम मगरदा स्थित संत गुरु घासीदास बाबा मंदिर परिसर के विकास के लिए विजय शर्मा ने ऐलान किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 18, 2025 at 6:17 PM IST
कवर्धा: संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती कवर्धा जिले में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई. इस अवसर पर जिले के कई गांवों में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए और कई घोषणाएं भी की.
जैतखाम में की पूजा: ग्राम मगरदा, कवर्धा, बिसनपुरा एवं दशरंगपुर में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता के साथ कई आयोजन हुए. इन कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने संत गुरु घासीदास बाबा के मंदिर और जैतखाम में पूजा-अर्चना की.
मंदिर परिसर के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं: कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम मगरदा स्थित संत गुरु घासीदास बाबा मंदिर परिसर के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. मंदिर के सामने बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 10 लाख रु. और मंच निर्माण के लिए 3.5 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई.
संत गुरु घासीदास बाबा का संदेश मनखे-मनखे एक समान आज भी समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का मार्ग दिखाता है. बाबा के विचारों को अपनाकर समाज से भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है. - विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री
भक्ति गीत और सत्संग का आयोजन: घोषणाओं से स्थानीय लोगों और समाजजनों में खुशी और उत्साह देखा गया. कार्यक्रम स्थलों पर भक्ति गीत, सत्संग और सामाजिक समरसता से जुड़े संदेशों का आयोजन किया गया. वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा.
समाज के प्रतिनिधियों से संवाद: इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और समाज के उत्थान से जुड़े विषयों पर चर्चा की. उन्होंने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और समाज के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाज के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक कार्यक्रमों में शामिल हुए.