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कवर्धा मेडिकल कॉलेज का पहला बैच शुरू, 35 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश, उपमुख्यमंत्री ने किया स्वागत

कवर्धा मेडिकल कॉलेज का पहला बैच शुरू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा मेडिकल कॉलेज में पहले बैच ने एडमिशन लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा: कबीरधाम जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है. शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहले बैच ने एडमिशन लिया है. 50 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 35 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. प्रथम बैच के विद्यार्थियों का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडेय ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया. इस दौरान दोनों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

मेडिकल किट भी दी गई

कवर्धा में शासकीय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ जिले के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा का नया रास्ता खुल गया है. मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. इस दौरान विद्यार्थियों को मेडिकल किट भी प्रदान की गई.

पमुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडेय ने विद्यार्थियों से संवाद किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'समाज सेवा का बनाएं माध्यम'

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य केवल डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि चिकित्सा के माध्यम से समाज और देश की सेवा करना भी होना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया.

विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. आने वाले समय में कवर्धा मेडिकल कॉलेज प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाएगा.- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

35 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश, उपमुख्यमंत्री ने किया स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा में भवन निर्माण भी जारी

सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का सपना अब साकार हो रहा है. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए लोकसभा में कई बार आवाज उठाई और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के भव्य भवन का निर्माण कार्य जारी है और भवन तैयार होने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई नए परिसर में होगी.