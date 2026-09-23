कवर्धा में नि:शुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया शुभारंभ
दिव्यांगजनों को नि:शुल्क उपकरण बांटने के लिए शिविर लगाया गया है. पहले दिन 1200 लोगों का पंजीयन हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 6:21 PM IST
कवर्धा: 23 से 26 सितंबर तक तीन दिवसीय विशाल दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर का शुभारंभ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने किया.
डिप्टी सीएम ने किया संवाद
विजय शर्मा ने शिविर में पहुंचे दिव्यांगजनों से संवाद किया. उन्होंने समस्याएं सुनीं और उनकी जरूरतों की जानकारी ली. शिविर के पहले दिन करीब 1200 दिव्यांगजनों ने पंजीयन कराया. विशेषज्ञ चिकित्सकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने दिव्यांगजनों का निरीक्षण किया.
शिविर में श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए श्रवण यंत्र, चलने-फिरने में कठिनाई वाले लोगों के लिए बैसाखी, व्हीलचेयर और ट्राइसाइकिल सहित विभिन्न सहायक उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं. हाथ-पैर से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए जयपुर फुट और कृत्रिम अंग, पोलियो प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए कैलिपर्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
जगदलपुर और दंतेवाड़ा में भी लगेगा शिविर
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र दिए जा रहे हैं. यही टीम जगदलपुर जाएगी. 5 से 7 अक्टूबर तक जगदलपुर में शिविर आयोजित होगा. यह शिविर चार जिलों कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर के लिए लगेगा. वहीं 15,16,17 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में शिविर लगेगा. यह सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के लिए होगा.
बस्तर में नक्सलियों ने आईडी बिछाई थी, जिसकी चपेट में आकर लोग दिव्यांग हुए. ऐसे सभी लोग और अन्य दूसरे दिव्यागों के लिए शिविर लगेगा. ग्राम सभाएं आयोजित कर ऐसे लोगों की जानकारी ली जा रही है. तीन हजार का पंजीयन जगदलपुर के लिए अभी से आ चुका है. आईडी विस्फोट से दिव्यांगों के लिए यह शिविर महत्वपूर्ण है. बस्तर के लोगों का दर्द कम करने की कोशिश है-विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री
जयपुर से पहुंचे विशेषज्ञ
शिविर में दिव्यांगजनों की शारीरिक स्थिति और जरूरत के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकी विशेषज्ञ पहुंचे हैं. विशेषज्ञों की देखरेख में परीक्षण से लेकर उपकरण वितरण तक की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
जिनके हाथ पैर कटे हैं, उनको कृत्रिम पैर तुरंत माप लेकर लगाया जा रहा है. जिन दिव्यांगों को कृत्रिम पैर या हाथ से काम न हो पाए, उनके लिए ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर की व्यवस्था कराई गई है. जिन दिव्यांगों को सुनने में समस्या है, उन्हें श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं. जयपुर से डॉक्टरों की टीम है. वे तुरंत माप लेकर कृत्रिम पैर लगा रहे हैं-अतुल जैन, डॉक्टर
26 सितंबर तक शिविर
शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अपने परिजनों के साथ पहुंच रहे हैं. पंजीयन, परीक्षण और उपकरण वितरण के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो. 23 से 26 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुरूप निशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है.