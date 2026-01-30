ETV Bharat / state

कवर्धा के पूर्व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, भाई ने हंसिया से किया वार

महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंगोत्री योगी निजी कार्यक्रम में अपने भाई के घर गई थी, जहां उन पर उनके सगे भाई ने हमला किया.

KAWARDHA CRIME
कांग्रेस नेता पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: कबीरधाम जिले में महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंगोत्री योगी पर उनके ही सगे भाई ने जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी भाई ने सब्जी काटने वाले हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर गंगोत्री योगी को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल अवस्था में गंगोत्री को आनन-फानन में कवर्धा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

भाई ने किया जानलेवा हमला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 27 जनवरी की शाम पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव की है. गंगोत्री योगी पारिवारिक कार्यक्रम में अपने बड़े भाई नेम नाथ योगी के घर गई हुई थीं, इसी दौरान किसी बात को लेकर नेम नाथ योगी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था. झगड़ा बढ़ता देख गंगोत्री योगी ने भाई और भाभी के बीच विवाद शांत कराने का प्रयास किया. इससे आरोपी नेम नाथ योगी आगबबूला हो गया और पास में रखे सब्जी काटने के हंसिया से गंगोत्री योगी पर अचानक हमला कर दिया.

कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल

हमले में गंगोत्री योगी के सिर, चेहरे, हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आईं. अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ीं. शोर-शराबा सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था. परिजनों ने तत्काल घायल गंगोत्री योगी को अस्पताल पहुंचाया. घटना के दूसरे दिन सुबह परिजनों की शिकायत पर पिपरिया थाना में आरोपी नेम नाथ योगी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा

पिपरिया थाना प्रभारी अमित कश्यप ने बताया कि महिला पर हंसिया से हमला किए जाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाण पत्र मामला, सत्यापन समिति ने सुनी दोनों पक्षों की दलील
छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, चंगाई सभा कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
सीसीएफ कार्यालय जा रहे वनकर्मी की बाइक हादसे का शिकार, वन आरक्षक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

कवर्धा क्राइम
कांग्रेस नेता पर हमला कवर्धा
CONGRESS LEADER ATTACKED KAWARDHA
CHHATTISGARH NEWS
KAWARDHA CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.