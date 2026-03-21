कवर्धा वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, तेंदुआ खाल सहित 5 आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी तेंदुए के शिकार केस में आरोपी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 10:25 PM IST
कवर्धा:शुक्रवार को कवर्धा वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग ने दो तेंदुआ खाल सहित अन्य अवैध सामग्री जब्त की है. इस मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही कवर्धा वनमंडल ने वन्यजीव अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को पूरा किया है.
गोपनीय सूचना पर वन विभाग की कार्रवाई
यह कार्रवाई वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, भोपाल तथा राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल, रायपुर से प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर की गई. सूचना के बाद एक संयुक्त जांच टीम गठित की गई, जिसमें कवर्धा वनमंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे. टीम ने तरेगांव क्षेत्र के ग्राम गुडली तथा कवर्धा परिक्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी में दबिश दी. उसके बाद यह कार्रवाई की.
20 मार्च 2026 को अवैध रूप से तेंदुआ खाल रखने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई. छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से दो तेंदुआ खाल, हड्डियां, नाखून एवं अन्य वन्यजीव अंग बरामद किए गए- निखिल अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी, कवर्धा
गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी
गिरफ्तार आरोपियों में संतराम धुर्वे (ग्राम चोरभट्टी), सुखराम मेरावी (ग्राम गुडली), अघनू धुर्वे (ग्राम आमानारा), सहैततर मरकाम (ग्राम सिंघारी) तथा कनस टेकाम (ग्राम बेन्दा) शामिल हैं. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे तेंदुआ खाल का उपयोग पूजा-पाठ एवं तांत्रिक गतिविधियों में करते थे.
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. शनिवार को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है.