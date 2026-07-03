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खेत में खुद के लगाए करंट की चपेट में आए पिता और बेटे की मौत, कवर्धा जिले में एक साल में दूसरी घटना

खेत को मवेशियों से बचाने के लिए लगाया गया था करंट, बिजली आपूर्ति बंद कर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे शव

Kawardha electrocution death
खेत में खुद के लगाए करंट की चपेट में आए पिता और बेटे की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा. कबीरधाम जिले में करंट लगने से पिता और बेटे की मौत हो गई. लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर में खेत की फसल को मवेशियों से बचाने के लिए बिजली करंट लगाया गया था. इसकी चपेट में पिता-पुत्र आ गए. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

बेटे को बचाने पहुंचे पिता भी चपेट में आए

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को बिरनपुर निवासी परमेश्वर पटेल (22 वर्ष) ने खेत में मवेशियों के प्रवेश को रोकने के लिए चारों ओर बिजली तार लगा रखी थी. वह खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसी करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. कुछ देर बाद उसके पिता गोकरण पटेल (55 वर्ष) खेत पहुंचे. उन्होंने बेटे को जमीन पर अचेत पड़ा देखा और उसे उठाने का प्रयास किया. इस दौरान वे भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

लोगों ने दी सूचना

आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने दोनों को देखा और तत्काल ग्राम कोटवार और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बिजली आपूर्ति बंद कराई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. लोहारा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है.

किराए के खेत पर काम

बताया जा रहा है कि पिता-पुत्र किराए पर खेत लेकर खेती-किसानी करते थे. एक साथ दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. गौरतलब है कि बिरनपुर गांव में खेतों में करंट लगाने से मौत का यह एक वर्ष के भीतर दूसरा मामला है. इसके बावजूद ग्रामीणों द्वारा इस तरह की खतरनाक लापरवाही जारी है. पुलिस ने लोगों से खेतों की सुरक्षा के लिए बिजली के करंट का उपयोग नहीं करने और सुरक्षित उपाय अपनाने की अपील की है.

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