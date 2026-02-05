ETV Bharat / state

राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में कवर्धा की बेटी ने रचा इतिहास, वैदेही सिन्हा ने छत्तीसगढ़ को किया गौरवान्वित

कवर्धा के छोटे से गांव नवागांव सोनपुरी की बेटी वैदेही सिन्हा ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है.

Published : February 5, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
कवर्धा: दिल्ली में 29 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में वैदेही सिन्हा ने अपने खेल से सबका ध्यान आकर्षित किया. राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्यप्रदेश, असम, पंजाब और दिल्ली की मजबूत टीमों ने भाग लिया. खास बात यह रही कि पूरे कवर्धा जिले से वैदेही सिन्हा एकमात्र बालिका खिलाड़ी थीं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व किया.

नेशनल बेसबॉल कॉम्पटीशन में दूसरा स्थान

वैदेही सिन्हा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर छत्तीसगढ़ की टीम ने हरियाणा, मध्यप्रदेश, असम, पंजाब और दिल्ली जैसी सशक्त टीमों को पराजित करते हुए फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया और राष्ट्रीय स्तर पर उपविजेता बनकर दूसरा स्थान हासिल किया.

Vaidehi Sinha
वैदेही सिन्हा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव पहुंचने पर वैदेही का जोरदार स्वागत

3 फरवरी को फाइनल मुकाबले के बाद जब वैदेही अपने गांव नवागांव सोनपुरी लौटीं, तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल देखने को मिला. ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जयघोष के साथ बेटी का ऐतिहासिक स्वागत किया. गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी.

कवर्धा की बेटी ने रचा इतिहास (ETV Bharat Chhattisgarh)

देश के लिए लाना चाहती है गोल्ड

अपनी इस सफलता पर वैदेही सिन्हा ने अपने माता पिता और कोच का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और विश्वास के कारण ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं. उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.

छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए बनी प्रेरणा

नवागांव सोनपुरी की इस होनहार बेटी ने यह सिद्ध कर दिया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और कड़ी मेहनत के बल पर गांव से निकलकर भी राष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल की जा सकती है. आज वैदेही सिन्हा छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए एक प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं.

