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कवर्धा के बदमाश झारखंड से गिरफ्तार, तरेगांव डैकती कांड का खुलासा, जमशेदपुर से पकड़े गए आरोपी

कवर्धा के बदमाश झारखंड से गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कवर्धा: सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने तरेगांव के जंगल क्षेत्र से लूटे गए जेवरात बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने दबिश देकर पड़ोसी राज्य झारखंड के जमशेदपुर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने लूटे गए चांदी के जेवरों की खरीद-बिक्री और उन्हें गलाने में शामिल आरोपियों को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

जमशेदपुर से पकड़े गए लूट के 2 आरोपी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 11.9 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 1.124 किलोग्राम गली हुई चांदी, नगदी और दो बजाज पल्सर मोटरसाइकिल सहित अन्य सामग्री बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2026 को ग्राम दुर्जनपुर-मछरीरेवार मंदिर घाटी के पास आरोपियों ने सराफा व्यवसायी वेदप्रकाश सोनी का रास्ता रोककर मारपीट की और उनके बैग में रखे चांदी के जेवर, करीब 15 ग्राम सोना और नगदी लूटकर फरार हो गए थे. तरेगांव जंगल थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. अभी तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.