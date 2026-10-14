कवर्धा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहने शख्स को हथकड़ी पहनाई, पुतला दहन किया
कबीरधाम जिले में भी SIR पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- सिर्फ चुनाव में धांधरी के काटे गए वोट, नियमों में भी हुआ संशोधन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 8:38 PM IST
कवर्धा: SIR और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार देशभर में प्रदर्शन के मोड में है. कबीरधाम जिले में भी एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहने शख्स को हथकड़ी पहनाकर प्रदर्शन किया गया. साथ ही प्रतीकात्मक पात्र ने कहा कि मोदी-शाह के कहने पर मुझे ये काम करना पड़ता है.
पुतला दहन, जमकर नारेबाजी भी
बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम ने शहर में पैदल मार्च निकाला. कांग्रेस भवन से शुरू हुआ मार्च अंबेडकर गार्डन स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा. जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक पुतले को हथकड़ी पहनाकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया. कांग्रेस ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया.
लोकतंत्र में मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन चुनाव में धांधली करने के लिए बीजेपी सरकार ने कई नियम बदल दिए. सिर्फ वोट चोरी करने के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया गया.- नवीन जायसवाल, जिला अध्यक्ष
देशभर में करोड़ों नाम काटे गए
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण और SIR की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए. साथ ही कहा कि 13 करोड़ लोगों का नाम देशभर में काटा गया, छत्तीसगढ़ में भी 24 लाख लोगों का नाम काटा गया जिसमें कवर्धा जिले में भी 70 हजार से ज्यादा नाम काटे गए.
जायसवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए.