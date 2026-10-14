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कवर्धा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहने शख्स को हथकड़ी पहनाई, पुतला दहन किया

कवर्धा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: SIR और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार देशभर में प्रदर्शन के मोड में है. कबीरधाम जिले में भी एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहने शख्स को हथकड़ी पहनाकर प्रदर्शन किया गया. साथ ही प्रतीकात्मक पात्र ने कहा कि मोदी-शाह के कहने पर मुझे ये काम करना पड़ता है.

ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहने शख्स को हथकड़ी पहनाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पुतला दहन, जमकर नारेबाजी भी बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम ने शहर में पैदल मार्च निकाला. कांग्रेस भवन से शुरू हुआ मार्च अंबेडकर गार्डन स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा. जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक पुतले को हथकड़ी पहनाकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया. कांग्रेस ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया.