रिया केशरवानी के घर पहुंचे कवर्धा कलेक्टर, मीठा खिलाकर दी शुभकामनाएं
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने दूसरे छात्रों को भी प्रेरित किया और कहा कि अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर निराश न हों.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 2, 2026 at 7:39 AM IST
कवर्धा: 10वीं की बोर्ड परीक्षा में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कवर्धा की छात्रा रिया केशरवानी ने पूरे प्रदेश की मेरिट सूची में दूसरा स्थान हासिल किया. रिया ने 600 में से 593 अंक प्राप्त कर 98.83 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है. रिया की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.
रिया केशरवानी के घर पहुंचे कलेक्टर
रिया के रिजल्ट की घोषणा के बाद से छात्रा के घर सांसद संतोष पांडेय समेत उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा ने फोन कर बधाई दी, वहीं रिया के इस शानदार सफलता पर कलेक्टर गोपाल वर्मा खुद उनके घर पहुंचे और उन्हें, उनके माता-पिता और विद्यालय के शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
कलेक्टर ने कहा कि रिया ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे कवर्धा जिले का नाम रोशन किया है. उन्होंने रिया को आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की और आगे की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन भी दिया.
कलेक्टर ने किया छात्रों को प्रेरित
कलेक्टर वर्मा ने कम नंबर आने वाले छात्रों को भी प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को इस बार अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है, वे निराश न हों. रिया की सफलता से प्रेरणा लेकर निरंतर मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी.
वनांचल क्षेत्रों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग का प्रयास
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.रायपुर के कुछ कोचिंग संस्थानों से चर्चा चल रही है, ताकि ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जा सके. इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आगे बढ़ें और जिले का नाम रोशन करें.