बैगा बच्चों की मौत के बाद एक्शन, कवर्धा के वनांचल गांव कुमान पहुंचीं कलेक्टर, सर्वे कर स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने के निर्देश
कलेक्टर ने कहा- प्रशासन का उद्देश्य वनांचल के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और कुपोषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 2:46 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले में बैगा बच्चों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य और पोषण को लेकर गंभीरता दिखाई है. कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने बोड़ला विकासखंड के ग्राम कुमान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण और सर्वे कार्यों की समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव के प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए. कमजोरी या कुपोषण के लक्षण मिलने पर तत्काल इलाज किया जाए.
डोर-टू-डोर सर्वे दोबारा करने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम कुमान के सभी घरों का डोर-टू-डोर सर्वे पहले ही किया है. इसके बावजूद कलेक्टर ने दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को घर-घर जाकर बच्चों की शारीरिक स्थिति, वजन और पोषण स्तर की जांच करने को कहा. विशेष रूप से कम वजन वाले और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को चिन्हांकित कर उनकी विस्तृत स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं.
बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करना होगा, ताकि वनांचल क्षेत्र के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंच सके.- कलेक्टर तुलिका प्रजापति
NRC में भर्ती कराने की व्यवस्था
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जरूरत के अनुसार कमजोर और कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराने की व्यवस्था की जाए. साथ ही बच्चों को समय पर उचित उपचार, पौष्टिक आहार और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे के दौरान कोई भी घर या बच्चा छूटना नहीं चाहिए. प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या की पहचान समय रहते कर आवश्यक कदम उठाए जा सकें.
5 बच्चों की मौत, कांग्रेस ने घेरा
कबीरधाम का नंदनी कुमान गांव बैगा बहुल गांव है. यहां आदिवासी बैगा समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है. बीते 5 महीनों के दौरान यहां पर 5 बैगा बच्चों की मौत हो चुकी है. कांग्रेस का आरोप है कि जिन पांच बैगा बच्चों की मौत हुई है, वो कुपोषण के चलते हुई है.