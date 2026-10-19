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बैगा बच्चों की मौत के बाद एक्शन, कवर्धा के वनांचल गांव कुमान पहुंचीं कलेक्टर, सर्वे कर स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने के निर्देश

कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने बोड़ला विकासखंड के ग्राम कुमान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: कबीरधाम जिले में बैगा बच्चों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य और पोषण को लेकर गंभीरता दिखाई है. कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने बोड़ला विकासखंड के ग्राम कुमान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण और सर्वे कार्यों की समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव के प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए. कमजोरी या कुपोषण के लक्षण मिलने पर तत्काल इलाज किया जाए.

बैगा बच्चों की मौत के बाद एक्शन, कवर्धा के वनांचल गांव कुमान पहुंचीं कलेक्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) डोर-टू-डोर सर्वे दोबारा करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम कुमान के सभी घरों का डोर-टू-डोर सर्वे पहले ही किया है. इसके बावजूद कलेक्टर ने दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को घर-घर जाकर बच्चों की शारीरिक स्थिति, वजन और पोषण स्तर की जांच करने को कहा. विशेष रूप से कम वजन वाले और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को चिन्हांकित कर उनकी विस्तृत स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं.