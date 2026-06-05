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एक्शन मोड में कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा, खाद दुकानों और जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

जिले में खाद के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद कृत्रिम कमी दिखाने की शिकायतें प्रशासन को लगातार मिल रही थीं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा स्वयं गांव पहुंचे और खाद विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा अपने समक्ष ही निर्धारित मूल्य पर खाद का वितरण सुनिश्चित कराया.

कवर्धा : वैश्विक खाद संकट को लेकर छत्तीसगढ़ में खाद की सप्लाई और वितरण पर निगरानी रखी जा रही है. इस बीच कवर्धा के कलेक्टर गोपाल वर्मा पूरी तरह एक्शन में हैं. खाद की कालाबाजारी और कमी की शिकायत पर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया. खाद दुकानों का जायजा लेने के बाद कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां भी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की.

कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा (ETV BHARAT)

खाद दुकान संचालकों को चेतावनी

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दुकान संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी खाद दुकानों में उपलब्ध स्टॉक की सही और अद्यतन जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

खाद की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खाद से जुड़ी जानकारी दुकान संचालकों को दुकान के बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी- गोपाल वर्मा, कलेक्टर, कवर्धा

खाद दुकानों के निरीक्षण के बाद कलेक्टर सीधे जिला अस्पताल पहुंचे. यहां उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों और उनके परिजनों से बात कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को जाना. उन्होंने इलाज, दवाइयों और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली. कलेक्टर ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का इलाज पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए. उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अस्पताल की सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.