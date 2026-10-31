कवर्धा क्राइम न्यूज, साइबर ठगी और सर्राफा व्यापारी से लूटपाट का खुलासा, कुल चार आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा पुलिस ने अपराध पर कार्रवाई करते हुए लूट और ठगी केस में अहम खुलासा किया है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 6:48 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से हुई लूटपाट की वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. मामले में तीन आरोपियों निखिल कुर्रे, संजय भास्कर और सचिन पात्रे को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 11.9 किलोग्राम चांदी के जेवरात, एक बजाज पल्सर बाइक और 1500 रुपये नकद बरामद किए हैं. इस वारदात में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
जानिए कब हुई थी लूट की घटना ?
27 अक्टूबर को सराफा व्यापारी वेदप्रकाश सोनी निवासी पांडातराई के साथ मछरीरेवार मंदिर घाटी के पास लूट की घटना हुई थी. आरोपी बाइक पर आए और व्यापारी का रास्ता रोककर डंडे से मारपीट की और उनके पास रखे कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए. घटना की रिपोर्ट पर तरेगांव जंगल थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.
कवर्धा पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा 24 गांवों के 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की. तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले निखिल कुर्रे को ग्राम बिरकोना के पास पकड़ा. इसके बाद संजय भास्कर और सचिन पात्रे को भी गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने व्यापारी की रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया था. लूट के बाद जेवरात आपस में बांटकर अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिए थे. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 11.9 किलोग्राम चांदी के जेवरात 1500 नगदी बरामद किए हैं.
साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा पुलिस ने साइबर ठगी के केस में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बंद पड़ी एलआईसी पॉलिसी की रकम वापस दिलाने का झांसा देकर 69 लाख 37 हजार 518 रुपये की साइबर ठगी की थी. आरोपी खुद को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अधिकारी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. पुलिस ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने 7 अक्टूबर 2026 को साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी बंद पड़ी एलआईसी पॉलिसी की जमा राशि वापस दिलाने का भरोसा दिलाया. आरोपियों ने एनओसी, न्यायालयीन प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच अलग-अलग किस्तों में कुल 69,37,518 रुपये जमा करा लिए.
साइबर ठगी का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर साइबर पुलिस की विशेष टीम गठित की गई. बैंक खातों के लेन-देन और साइबर तकनीकी विश्लेषण में मोहम्मद जैद खान (37), निवासी जामिया नगर, दिल्ली की संलिप्तता सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से लगातार पांच दिनों तक तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया.
एसपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत है और अपने सहयोगी के साथ मिलकर बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों की रकम वापस दिलाने के नाम पर ठगी करता था. इसके लिए फर्जी बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता था. आरोपी ने अपने सहयोगी के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश कर रही है.