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कवर्धा क्राइम न्यूज, साइबर ठगी और सर्राफा व्यापारी से लूटपाट का खुलासा, कुल चार आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा एसपी जितेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से हुई लूटपाट की वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. मामले में तीन आरोपियों निखिल कुर्रे, संजय भास्कर और सचिन पात्रे को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 11.9 किलोग्राम चांदी के जेवरात, एक बजाज पल्सर बाइक और 1500 रुपये नकद बरामद किए हैं. इस वारदात में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

जानिए कब हुई थी लूट की घटना ? 27 अक्टूबर को सराफा व्यापारी वेदप्रकाश सोनी निवासी पांडातराई के साथ मछरीरेवार मंदिर घाटी के पास लूट की घटना हुई थी. आरोपी बाइक पर आए और व्यापारी का रास्ता रोककर डंडे से मारपीट की और उनके पास रखे कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए. घटना की रिपोर्ट पर तरेगांव जंगल थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.