ETV Bharat / state

कवर्धा में मोबाइल चलाने से मना करने पर नाबालिग छात्रा ने दी जान, माता-पिता ने दी थी समझाइश

बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम बोलदा में 14 साल की छात्रा ने दी जान, सुबह माता पिता ने मोबाइल चलाने से किया था मना

minor girl dies by suicide
कवर्धा में मोबाइल चलाने से मना करने पर नाबालिग छात्रा ने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: कबीरधाम जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

क्या है मामला

जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम बोलदा में 14 साल की छात्रा प्रगति ने घर में अपनी जान दे दी. वह स्थानीय विद्यालय में कक्षा आठवीं की छात्रा थी. जानकारी के अनुसार, घटना के समय छात्रा के माता-पिता रोज की तरह मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे. कुछ समय बाद उसका भाई घर पहुंचा तो उसने बहन को कमरे में पंखे से लटका हुआ देखा. यह देखकर उसने तत्काल आसपास के लोगों को आवाज लगाई और माता-पिता को सूचना दी. ग्रामीणों की सूचना पर बोड़ला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम बोलदा में 14 साल की छात्रा ने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोबाइल बंद करने की समझाइश देने से नाराज

पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि रविवार सुबह छात्रा पढ़ाई करने के बजाय मोबाइल फोन चला रही थी. इसी बात को लेकर माता-पिता ने उसे मोबाइल बंद कर पढ़ाई करने की समझाइश दी थी और इसके बाद वे काम पर चले गए थे.

पुलिस आशंका जता रही है कि छात्रा ने संभवतः इसी बात से नाराज होकर यह कदम उठाया. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद ही हो सकेगी.

मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है. परिजनों एवं आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.- अखिलेश कौशिक, डीएसपी बोड़ला

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

यदि आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)

दुर्ग में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी का किया मर्डर, घर में रखे हंसिया से किए कई वार
जशपुर में पहाड़ी कोरवा किशोरी ने दी जान, गांव वालों ने जताया अनाचार का शक
जगदलपुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान, पुलिस और सुरक्षा अधिकारी हर पहलू की कर रहे जांच

TAGGED:

MOBILE PHONE DISPUTE
KAWARDHA BODLA
मोबाइल चलाने से मना करने पर दी जान
MINOR GIRL DIES BY SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.