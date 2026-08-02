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कवर्धा में मोबाइल चलाने से मना करने पर नाबालिग छात्रा ने दी जान, माता-पिता ने दी थी समझाइश

कवर्धा में मोबाइल चलाने से मना करने पर नाबालिग छात्रा ने दी जान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम बोलदा में 14 साल की छात्रा प्रगति ने घर में अपनी जान दे दी. वह स्थानीय विद्यालय में कक्षा आठवीं की छात्रा थी. जानकारी के अनुसार, घटना के समय छात्रा के माता-पिता रोज की तरह मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे. कुछ समय बाद उसका भाई घर पहुंचा तो उसने बहन को कमरे में पंखे से लटका हुआ देखा. यह देखकर उसने तत्काल आसपास के लोगों को आवाज लगाई और माता-पिता को सूचना दी. ग्रामीणों की सूचना पर बोड़ला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

कवर्धा: कबीरधाम जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम बोलदा में 14 साल की छात्रा ने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोबाइल बंद करने की समझाइश देने से नाराज

पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि रविवार सुबह छात्रा पढ़ाई करने के बजाय मोबाइल फोन चला रही थी. इसी बात को लेकर माता-पिता ने उसे मोबाइल बंद कर पढ़ाई करने की समझाइश दी थी और इसके बाद वे काम पर चले गए थे.

पुलिस आशंका जता रही है कि छात्रा ने संभवतः इसी बात से नाराज होकर यह कदम उठाया. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद ही हो सकेगी.

मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है. परिजनों एवं आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.- अखिलेश कौशिक, डीएसपी बोड़ला

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

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