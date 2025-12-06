ETV Bharat / state

सड़क हादसों का शहर बनता जा रहा कवर्धा, दशरंगपुर में फिर दिखा रफ्तार का कहर

कवर्धा: शहर में रफ्तार का कहर जारी है. शनिवार को दशरंगपुर थाना इलाके में 2 बाइकों की सीधी टक्कर हो गई. हादसे में 5 लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं. घायलों में से 2 की हालत गंभीर है. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों बाइकों की बीच सीधी टक्कर हुई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार युवक कई फीट तक हवा में उछल गए. मौके पर मौजूद लोगों ने ये भी बताया कि दोनों बाइकों पर बैठे युवकों ने हेलमेट नहीं लगाया था. अगर हेलमेट होता तो गंभीर चोटें सिर में नहीं आती.

दशरंगपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों बाइक सवार तेज रफ्तार में गाड़ी भगा रहे थे. दोनों बाइकों पर तीन - तीन लोग सवार थे, जो यातायात नियमों का खुला उल्लंघन है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें आपस में चिपक गई. मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर सभी घायलों का इलाज कर रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.