सड़क हादसों का शहर बनता जा रहा कवर्धा, दशरंगपुर में फिर दिखा रफ्तार का कहर

हादसे के शिकार हुए लोगों ने हेलमेट नहीं पहने थे. सड़क नियमों की अनदेखी भी हादसों की बड़ी वजह बन रही है.

NUMBER OF ROAD ACCIDENTS INCREASED
दशरंगपुर में फिर दिखा रफ्तार का कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
कवर्धा: शहर में रफ्तार का कहर जारी है. शनिवार को दशरंगपुर थाना इलाके में 2 बाइकों की सीधी टक्कर हो गई. हादसे में 5 लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं. घायलों में से 2 की हालत गंभीर है. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों बाइकों की बीच सीधी टक्कर हुई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार युवक कई फीट तक हवा में उछल गए. मौके पर मौजूद लोगों ने ये भी बताया कि दोनों बाइकों पर बैठे युवकों ने हेलमेट नहीं लगाया था. अगर हेलमेट होता तो गंभीर चोटें सिर में नहीं आती.

दशरंगपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों बाइक सवार तेज रफ्तार में गाड़ी भगा रहे थे. दोनों बाइकों पर तीन - तीन लोग सवार थे, जो यातायात नियमों का खुला उल्लंघन है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें आपस में चिपक गई. मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर सभी घायलों का इलाज कर रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे में 2 युवकों को गंभीर चोटें सिर में आई हैं. खून ज्यादा बह जाने के कारण दोनों मौके पर ही बेहोश हो गए. लोगों की मदद से उनको अस्पताल भेजा गया. हादसे में एक बुजुर्ग महिला को भी चोटें आई हैं: प्रत्यक्षदर्शी, दशरंगपुरा

हादसे की खबर मिलते ही मौके पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल कवर्धा पहुंचाया गया. गंभीर रुप से घायल 2 लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

ट्रैफिक पुलिस चलाती रहती है जागरुकता अभियान

जिले में लगातार सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है. जनवरी 2024 से लेकर अबतक 400 से ज्यादा सड़क हादसे दर्ज हो चुके हैं. इन सड़क हादसों में सैंकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. जबकि इन सड़क हादसों में 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. कबीरधाम ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक जागरुकता को लेकर अभियान चला रही है, बावजूद इसके हादसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर लोग यातायात नियमों का पालन करें तो हादसों से बच सकते हैं.

इन जगहों पर बढ़ी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या

  • बिलासपुर मार्ग में मिनी माता चौक से जोराताल गांव के बीच सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी.
  • राजनांदगांव मार्ग पर लोहारा नाका से भागूटोला के बीच हादसे बढ़े
  • रायपुर मार्ग पर कवर्धा से बिरकोना के बीच ज्यादा सड़क हादसे बढ़े हैं.

ड्राइविंग के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

  • यातायात नियमों का पालन सख्ती से करें
  • ट्रैफिक सिग्नल को देखकर गाड़ी चलाएं
  • दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाएं
  • गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करें, हेडफोन में गाने भी नहीं सुनें
  • आईएसआई मार्का हेलमेट लगाएं.
  • टर्न लेते समय इंडिकेटर जरुर जलाएं
  • रात के वक्त हार्न की जगह अपर और डिपर लाइट सिग्नल का इस्तेमाल करें.

बलौदा बाजार में अबतक 15 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी पूरी, 5 दिसंबर को हुआ पहला उठाव

