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बैंक से निकल रहे बुजुर्ग से दिनदहाड़े लूट, लोगों ने पकड़कर पीटा फिर किया पुलिस के हवाले

कवर्धा में दिनदहाड़े लूट के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीटा फिर किया पुलिस के हवाले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा/बिलासपुर: कवर्धा शहर में दिनदहाड़े लूट की कोशिश की गई. दर्रीपारा स्थित स्टेट बैंक के समीप एक बुजुर्ग से 3 लाख 50 हजार रुपये से भरा बैग छीनकर भाग रहे आरोपी युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया. लोगों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं बिलासपुर में भी एक लूट की वारदात को कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने सुलझा लिया है.

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग अपने निजी कार्य के लिए स्टेट बैंक से 3 लाख 50 हजार रुपये निकालकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान बैंक के आसपास पहले से मौजूद एक युवक ने मौका पाकर उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भागने लगा. अचानक हुई इस घटना से बुजुर्ग घबरा गए और उन्होंने शोर मचाते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाई.

बुजुर्ग की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद नागरिक तुरंत सक्रिय हो गए और आरोपी का पीछा शुरू कर दिया. कुछ ही दूरी पर लोगों ने उसे पकड़ लिया. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने हिरासत में लिया

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वारदात में आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई अन्य साथी भी शामिल था. प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लूट की गई राशि बरामद कर ली है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

बिलासपुर में लूट मामले में पुलिस को सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिलासपुर में भी सफलता

बिलासपुर रतनपुर पुलिस ने रतनपुर-कोटा मार्ग पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 6,300 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक जब्त की हैं. गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी लूट के मामले दर्ज हैं.

दरअसल रतनपुर पुलिस के अनुसार, भेड़ीमुड़ा निवासी भारत कुमार सूर्यवंशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे नेवरा से लौटते समय भैंसाझार मोड़ के पास दो बाइक सवार युवकों ने उसकी मोटरसाइकिल को लात मारकर गिरा दिया और जेब में रखे 5 हजार रुपये लूट लिए. इसी दौरान खैरा निवासी अरुण कुमार राज को भी रोककर उसके 15 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूटकर आरोपी फरार हो गए थे.