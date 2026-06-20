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छत्तीसगढ़ में एक और धान घोटाले का मामला, कवर्धा में रिकॉर्ड में गड़बड़ी से 77 लाख के नुकसान की आशंका, FIR दर्ज

बम्हनी धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी, जिले के बम्हनी केंद्र प्रभारी सहित 3 लोगों पर FIR दर्ज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा में रिकॉर्ड में गड़बड़ी से 77 लाख के नुकसान की आशंका, FIR दर्ज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा: कबीरधाम जिले के बम्हनी धान खरीदी केंद्र में करीब 77 लाख रुपये के कथित धान घोटाले का मामला सामने आया है. प्रशासनिक जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद केंद्र प्रभारी सहित 3 लोगों के खिलाफ रेंगाखार थाने में FIR भी दर्ज की गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, धान खरीदी केंद्र में धान के भंडारण और परिवहन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान कई गंभीर विसंगतियां पाई गई. जांच में पाया गया कि कागजों में राइस मिलों को लगातार डिलीवरी ऑर्डर जारी किए जाते रहे, जबकि वास्तविक स्थिति संदिग्ध पाई गई. आरोप है कि लगभग चार महीने तक ऑनलाइन सिस्टम में धान के उठाव की एंट्री दर्ज कराई जाती रहीं, जिससे रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर हो गया.

जिले के बम्हनी केंद्र प्रभारी सहित 3 लोगों पर FIR दर्ज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं

जांच दल ने यह भी पाया कि खरीदी केंद्र की क्लोजिंग रिपोर्ट पर संबंधित नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे. इसके बावजूद आवश्यक सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी किए बिना ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से धान जारी होने की एंट्री दर्ज होती रही. इस लापरवाही और कथित हेराफेरी के कारण शासन को लगभग 77 लाख रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई गई है.

कवर्धा में रिकॉर्ड में गड़बड़ी से 77 लाख के नुकसान की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाने में FIR दर्ज

शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर रेंगाखार थाना पुलिस ने केंद्र प्रभारी समेत 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है. पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घोटाले में अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता रही है या नहीं.

इस मामले के उजागर होने के बाद धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता, निगरानी तंत्र और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रशासन का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.