ETV Bharat / state

सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए बाइकर्स, एक की मौत, विधायक भावना बोहरा ने घायल को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

कवर्धा: कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र अंतर्गत खरहट्टा बंजारी चौक के पास शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके से गुजर रही पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने तत्काल अपना काफिला रुकवाकर घायल युवक को अस्पताल भिजवाया.

शुक्रवार रात तेज रफ्तार बाइक पर सवार दो युवक सड़क किनारे खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से टकरा गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कवर्धा सड़क हादसे के बाद मौक पर विधायक भावना बोहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक भावना बोहरा ने घायल को भिजवाया अस्पताल

इसी दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा का काफिला उसी रास्ते से गुजर रहा था. सड़क हादसा और घायल युवक को देखकर विधायक ने तुरंत काफिला रुकवाया. उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिए कि घायल युवक को बिना देरी किए अस्पताल पहुंचाया जाए. विधायक के निर्देश पर घायल को काफिले की गाड़ी से तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है.

कवर्धा पुलिस कर रही जांच

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पांडातराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने मृत युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. सड़क हादसों की जांच की जा रही है. कवर्धा पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.