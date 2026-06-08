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कवर्धा में तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत

पुलिस से जानकारी के अनुसार, ग्राम जमुनिया रेंगाखार निवासी अर्जुन बैगा (20 वर्ष) बाइक से कहीं जा रहा था. इसी दौरान बानो बैरियल के पास तेज रफ्तार हाइवा वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई

कवर्धा: कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बानो बैरियल के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस एक्सीडेंट में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया.

लोहारा पुलिस ने कब्जे में लिया शव

हादसे के बाद आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही सहसपुर लोहारा थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

हाइवा चालक फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद हाइवा चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने वाहन और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है.

ड्राइवर की तलाश में कवर्धा पुलिस

इस हृदयविदारक घटना ने जिले में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार भारी वाहनों के संचालन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार चालक की तलाश के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है.