कवर्धा में विकास की नई रफ्तार, 54 करोड़ की लागत वाली सड़क का भूमिपूजन, अरुण साव ने की विकास कार्यों की घोषणा
4 लेन सड़क एवं डिवाइडर निर्माण कार्य का भूमिपूजन हुआ, सड़क के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2026 at 8:12 PM IST
कवर्धा: जिला मुख्यालय कवर्धा में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने दिशा में गुरुवार को अहम कदम उठाया गया. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 पर करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क एवं डिवाइडर निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया.
दो उपमुख्यमंत्री हुए शामिल
नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विधिवत भूमिपूजन किया. कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन व कार्यकर्ता मौजूद रहे.
रायपुर-बिलासपुर मार्ग को जोड़ेगी
यह महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना एनएच-30 के करीब 7.8 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी. प्रस्तावित 4 लेन सड़क रायपुर मार्ग से बिलासपुर मार्ग को जोड़ेगी. इसका निर्माण चंद्रयान हॉस्पिटल से कवर्धा शहर होते हुए जोराताल के आगे तक किया जाएगा.
यातायात दबाव होगा कम
सड़क के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होने, आवागमन अधिक सुगम होने और सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है. इसके साथ ही कवर्धा के व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है.
संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान पर ध्यान
परियोजना के तहत दो स्थानों पर आकर्षक एवं भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे. इन प्रवेश द्वारों को कवर्धा की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कवर्धा में विकास कार्यों को गति देने के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों की सराहना की. वहीं, विजय शर्मा की मांग पर नगर में सड़क निर्माण से जुड़े करोड़ों के विकास कार्यों की घोषणाएं भी की गईं.