ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में डबल कवच के साथ 160kmph की रफ्तार पकड़ेंगी ट्रेनें, दुर्घटना का नो टेंशन

मध्य प्रदेश में डबल कवच के साथ 160kmph की रफ्तार पकड़ेंगे ट्रेनें ( Etv Bharat )

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के लिए बजट में 15 हजार 185 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था. ये बजट प्रदेश में चल रही कई योजनाओं पर खर्च होगा, जिसमें कवच प्रणाली, सेमी हाई स्पीड कॉरीडोर और रेल रूट फेंसिंग भी शामिल होगा. रेल मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को इस बजट से और गति मिलने वाली है.

रतलाम/इंदौर : मध्य प्रदेश अब सुरक्षित और सेमी हाई स्पीड रेल रूट का बड़ा उदाहरण बनने वाला है. प्रदेश कवच टेक्नोलॉजी के साथ सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क की दिशी में एक कदम और आगे बढ़ गया है. मध्य प्रदेश में अत्यधिक रेल ट्रैफिक वाले पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में ट्रैक साइड फेंसिंग का काम युद्धस्तर पर जारी है. वहीं, केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ से ज्यादा का रेल बजट मिलने से सबसे सुरक्षित सेमी हाई स्पीड रेल कॉरीडोर को और गति मिल गई है.

मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन और सुरक्षित करने के लिए 'कवच' प्रणाली के वर्जन-4 पर तेजी से काम किया जा रहा है. तेज रफ्तार ट्रेनों के बीचे टक्कर रोकना, खतरा होने पर ऑटोमेटिरक ब्रेकिंग सिस्टम जैसी नई तकनीकों का यहां प्रयोग किया जा रहा है. भोपाल रेल मंडल के बीना-इटारसी सेक्शन के साथ रतलाम रेल मंडल के नागदा-भोपाल-चंदेरिया सेक्शन में यह सिस्टम मार्च 2027 तक पूरी तरह शुरू हो जाएगा.

प्रदेश के कई रेल सेक्शन में तेजी से चल रहा फेंसिंग का काम (Etv Bharat)

कवच के साथ साइड फेंसिंग से डबल सुरक्षा

कवच प्रणाली के साथ जब सेमी हाई स्पीड ट्रेनें मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी तो रेल यात्रा काफी ज्यादा सुरक्षित होगी. लेकिन इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए मध्य प्रदेश के रतलाम सेक्शन में साइड फेसिंग का काम भी तेजी से चल रहा है. यहां करीब 98 किलोमीटर में ट्रैक के किनारों पर बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो चुका है. इसका मकदस रेल हादसों को रोकना है.

रेल बजट से बढ़ी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरीडोर की उम्मीदें (Etv Bharat)

साइड फेंसिंग का मकसद जंगली जानवरों की एंट्री को रोकना है. अक्सर ट्रैक पर जानवर व मवेशी पहुंच जाते हैं और ट्रेनों से टकराकर उनकी मौत हो जाती है. इससे ट्रेन और ट्रैक को नुकसान होता ही है और कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार 160 किमी/घंटे तक होती है, ऐसे में मवेशियों का ट्रैक पर आना काफी खतरनाक होता है. यही वजह है कि अब भारतीय रेलवे उन रूट्स पर साइड सेफ्टी फेंसिंग कर रही है.

तूफानी रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

देश में मुंबई–दिल्ली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को तेजी से तैयार किया जा रहा है, जिसमें रतलाम मंडल का नागदा–गोधरा रेलखंड भी आता है. इस ट्रैक को मिशन रफ्तार के तहत 160 किमी प्रति घंटा की स्पीड के लिए तैयार किया जा रहा है. बता दें कि वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को 180kmph की स्पीड पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि, ऑपरेटिव स्पीड 160 ही रखी गई है.

यह भी पढ़ें-

सेमी हाई स्पीड के लिए कहां-कहां फेंसिंग

इंदौर रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार के मुताबिक, " रतलाम मंडल के चंदेरिया-मंदसौर, मंदसौर-रतलाम, नागदा गोधरा मंदसौर-इंदौर, इंदौर-डॉ. अंबेडकर नगर-खंडवा, नागदा-भोपाल और उज्जैन-देवास-इंदौर रेल खंडों पर सिलेक्टेड प्वाइंट्स पर साइड सेफ्टी फेंसिंग हुई है और कई जगह ये कार्य पूरा हो चुका है. इन रेलखंडों में लगभग 501 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रस्तावित है.''

रेल की पटरी 8 गुना बढ़ी, रेल कनेक्टिविटी से मिलेगी रफ्तार

वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रेल बजट में प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने को लेकर कहा, '' रेल बजट में एमपी के लिए आज से क्रांति हुई है. रेल की पटरी प्रदेश में 8 गुना बढी है. जबकि इलेक्ट्रीफिकशन 5 गुना बढ़ा है. स्टेशन से लेकर हर सेक्टर में विकास हुआ है. रेल की कनेक्टिविटी से मध्य प्रदेश के विकास को गति मिलेगी.''