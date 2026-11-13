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धनबाद की काव्या किरण का दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चयन, मेयर संजीव सिंह ने किया सम्मानित

काव्या को सम्मानित करते मेयर संजीव सिंह ( Etv Bharat )

धनबाद: खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर धनबाद की बेटी काव्या किरण ने एक नई पहचान बनाई है. उनकी उपलब्धि से जिले का गौरव बढ़ा है. न्यू कार्मिक नगर निवासी अंशुमन की पुत्री और केडीसी प्ले स्कूल की छात्रा काव्या का चयन दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है. उनकी इस सफलता से परिवार सहित खेल जगत में खुशी का माहौल है.

काव्या की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए धनबाद के महापौर संजीव सिंह उनके आवास पहुंचे. यहां उन्होंने प्रमाण पत्र देकर काव्या को सम्मानित किया और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं. महापौर ने कहा कि काव्या ने अपनी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण से धनबाद को गौरवान्वित किया है. यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.