धनबाद की काव्या किरण का दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चयन, मेयर संजीव सिंह ने किया सम्मानित
धनबाद की काव्या किरण अंडर-15 और अंडर-19 बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 13, 2026 at 11:57 AM IST
धनबाद: खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर धनबाद की बेटी काव्या किरण ने एक नई पहचान बनाई है. उनकी उपलब्धि से जिले का गौरव बढ़ा है. न्यू कार्मिक नगर निवासी अंशुमन की पुत्री और केडीसी प्ले स्कूल की छात्रा काव्या का चयन दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है. उनकी इस सफलता से परिवार सहित खेल जगत में खुशी का माहौल है.
काव्या की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए धनबाद के महापौर संजीव सिंह उनके आवास पहुंचे. यहां उन्होंने प्रमाण पत्र देकर काव्या को सम्मानित किया और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं. महापौर ने कहा कि काव्या ने अपनी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण से धनबाद को गौरवान्वित किया है. यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.
काव्या अब बेंगलुरु और गंगटोक में आयोजित होने वाली अंडर-15 एवं अंडर-19 बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. महापौर ने कहा कि खेल के क्षेत्र में बेटियों की सफलता यह दर्शाती है कि उन्हें अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे हर चुनौती का सामना कर सकती हैं.
उन्होंने कहा कि काव्या की कामयाबी जिले की दूसरी बेटियों के लिए भी मिसाल बनेगी. धनबाद में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग देकर आगे बढ़ाया जा सकता है. खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है.
महापौर ने उम्मीद जताई कि काव्या आगामी प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी और झारखंड का गौरव बढ़ाएंगी. उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि काव्या की यह सफलता आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियों का आधार बनेगी.