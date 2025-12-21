ETV Bharat / state

‘मिलेट मां’ कविता देव: हेल्दी फूड की सोच से शुरू की खेती, किसान से आंत्रप्रेन्योर बनने का सफर

मिलेट की खेती कर 'मिलेट मां' बनी कविता देव, लाखों की कमाई के साथ किसानों को मुफ्त में दे रहीं बीज. देखिए ये रिपोर्ट-

KAVITA DEV MILLET FARMING
‘मिलेट मां’ कविता देव: किसान से आंत्रप्रेन्योर बनने का सफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 21, 2025 at 6:05 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: जिले की एक टीचर अब ऑर्गेनिक खेती में ना सिर्फ अपनी पहचान बना रही हैं बल्कि अपने मिलेट के प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में भी विकसित कर रही हैं. नो केमिकल और हेल्दी खाना परिवार को खिलाने की सोच ऐसी थी कि कविता खुद सीधे खेती तक पहुंच गईं. कविता देव ने आज से 5 साल पहले 12 एकड़ जमीन खरीदी. जिसमें वे मिलेट के साथ कई सब्जियां उगा रही हैं. रिसर्च और लगन के चलते उन्हें अब 'मिलेट मां' के नाम से जाना जाता है.

मिलेट की खेती कर 'मिलेट मां' बनी कविता देव, अब लाखों की कमाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस तरह हो रही खेती?: कविता कहती हैं कि शुरुआत में उन्होंने धान की खेती की, लेकिन बाद में परिवार को और हेल्दी खाना खिलाने के लिए उन्होंने मिलेट पर फोकस किया. बताया कि 1 किलो चावल उगाने में 9000 लीटर पानी लगता है जबकि 1 किलो मिलेट उगाने में सिर्फ 300 लीटर पानी लगता है. इसी वजह से उन्होंने चावल छोड़कर मिलेट की खेती शुरू कर दी.

इस तरह करती हैं जमीन का उपयोग: 2 एकड़ में फॉक्सटेल (कंगनी) मिलेट की खेती करती हैं. यह खेती नेट हाउस के अंदर होती है. साथ ही किसानों को देने के लिए बीज मुफ्त तैयार करती हैं. इसके बाद बाकी 10 एकड़ में मोरिंगा, केला, हल्दी, दाल और मल्टी-क्रॉपिंग वे करती हैं. उनकी कोशिश है कि अधिक से अधिक किसान मिलेट उगाएं.

KAVITA DEV MILLET FARMING
किस तरह शुरू की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिलेट से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट: कविता देव मिलेट से कई तरह के प्रोडक्ट बनाने लगी हैं. उनकी खासियत है कि मैदा और चीनी का इस्तेमाल वे बिल्कुल नहीं करतीं. साथ ही कोशिश रहती है कि गेहूं का भी उपयोग कम हो. अब तो वे मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट को मिलेट बेस्ड बनाती हैं जैसे कुकीज, केक नूडल्स (जिसमें 70% मिलेट और 30% गेहूं) होता है.

KAVITA DEV MILLET FARMING
मिलेट से कई प्रोडक्ट बना रहीं कविता देव, लाखों की कमाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती: कविता देव के खेत में एक प्रतिशत भी केमिकल का उपयोग नहीं होता. वे बताती हैं कि उत्पादन थोड़ा कम होता है लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर होती है. प्रति एकड़ लगभग 9 क्विंटल मिलेट उत्पादन मिलता है. किसानों को वे ब्रॉडकास्टिंग के लिए 5 Kg बीज मुफ्त और रोपाई के लिए प्रति एकड़ 1 Kg बीज देती हैं.

मिलेट के फायदे क्या हैं?

  • इम्यूनिटी बढ़ाता है
  • फाइबर से भरपूर है
  • रागी का कैल्शियम, गाय के दूध से तीन गुना ज्यादा
  • आयरन और पोषक तत्व भरपूर
  • चावल की तरह पॉलिश नहीं किया जाता
Kavita Dev millet farming
कविता देव ने आज से 5 साल पहले 12 एकड़ जमीन खरीदी अब हो रहा मुनाफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस फील्ड में आने की दिलचस्प कहानी: दरअसल, कविता देव पहले B.Ed की टीचर थीं. वे बच्चों को सुबह रखिया का जूस देती थीं. एक दिन छोटे बेटे ने जूस को कहीं छिपा दिया. एक दिन बाद जब उनकी नजर उसमें पड़ी तो जूस में तेल जैसी लेयर देखी. जांच में पता चला कि यह केमिकल की वजह से हुआ था.

मैंने रिसर्च शुरू किया तब मुझे लगा कि मैं बच्चों को जो जूस दे रही हूं, वह एक तरह का जहर है. यह बात महीनों तक मेरे मन में रही. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे घर के लिए सब्जी मुझे ही उगानी पड़ेगी. उसके बाद मेरे पति से बात करके हमने खेत खरीदा.ओवरऑल केमिकल वाली चीज नहीं खानी चाहिए.- कविता देव, किसान

मिलेट की डिमांड समझिए: कविता बताती हैं कि दक्षिण भारत में पिछले 20 साल से मिलेट की मांग है. छत्तीसगढ़ में मिलेट की शुरुआत अभी नयी है. इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की भी कोशिश कविता देव कर रही हैं. कुकिंग क्लास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल में कार्यक्रम करती हैं.

KAVITA DEV MILLET FARMING
मिलेट की खेती कर 'मिलेट मां' बनी कविता देव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब होने लगा है मुनाफा: साल 2024 में कविता देव ने 15 लाख रुपए का मुनाफा कमाया. वे अपने प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक पहुंचाती हैं. इससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है. उनका कहना है, बाकी स्टेट से कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉफिट अच्छा आ रहा है.

क्यों जरूरी है मिलेट को बढ़ावा देना?: साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर कहा गया. यह हमारे देश से ही इनीशिएट हुआ है. UN इसे डिक्लेयर करता है. कविता देव बताती हैं कि मिलेट से ग्राउंड वाटर लेवल बचता है. इम्यूनिटी बढ़ती है, कोविड में यह स्पष्ट हुआ है. कई फायदे हैं जो हेल्थ के साथ जमीन से भी जुड़े हैं.

Kavita Dev millet farming
हेल्दी फूड की सोच से शुरू की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कविता देव ने साबित कर दिया कि सोच और मेहनत से खेती भी एक बड़ा बिजनेस बन सकती है. ‘मिलेट मां’ आज किसानों को बीज मुफ्त देकर, ऑर्गेनिक खेती सिखाकर और मिलेट के प्रोडक्ट बनाकर लोगों को स्वस्थ खाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं.

success story: 22 साल का युवा किसान, सरगुजा में आधुनिक खेती से कर रहा लाखों की आमदनी
जैविक खेती में पहचान बना रहा दंतेवाड़ा जिला, दाम नहीं मिलने जैसी कई चुनौतियां भी, देखिए रिपोर्ट
नक्सलगढ़ नहीं, आधुनिक खेती का गढ़ बन रहा बस्तर, दंतेवाड़ा के किसान ले रहे ’ATM मॉडल’ से डबल मुनाफा

TAGGED:

MILLET MOTHER KAVITA DEV
FOXTAIL MILLET
ORGANIC FARMING
मिलेट मां कविता देव
KAVITA DEV MILLET FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.