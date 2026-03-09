ETV Bharat / state

10 मार्च को कविंद्र गुप्ता लेंगे राज्यपाल पद की शपथ, हिमाचल लोकभवन में गर्मजोशी से हुआ स्वागत

हिमाचल के नामित राज्यपाल कविंदर गुप्ता का लोकभवन में गर्मजोशी से स्वागत. मंगलवार सुबह 11:45 बजे लेंगे राज्यपाल पद की शपथ.

10 मार्च को कविंद्र गुप्ता लेंगे राज्यपाल पद की शपथ
10 मार्च को कविंद्र गुप्ता लेंगे राज्यपाल पद की शपथ (HIMACHAL LOK BHAWAN)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 8:48 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल रविंद्र गुप्ता हिमाचल पहुंच गए हैं. सोमवार शाम शिमला स्थित लोकभवन में उनका स्वागत किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी लोक भवन पहुंचे. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उनका स्वागत किया. इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल समेत कई अन्य गणमान्य भी इस मौके पर मौजूद रहे. कविंद्र गुप्ता मंगलवार की सुबह आधिकारिक रूप से राज्यपाल का पदभार संभालेंगे. सुबह 11:45 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा.

'सभी को साथ लेकर चलने पर भरोसा और आदत'

लोक भवन पहुंचे कविंद्र गुप्ता ने कहा, 'उन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है. वे सभी को साथ लेकर चलने पर भरोसा करते हैं और ये उनकी आदत भी है. वे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हिमाचल प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे'.

लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम करने को लेकर उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और सात महीने के भीतर प्रमोशन भी मिल गया. उन्होंने कहा कि यह नया दायित्व एक चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी है और सभी से मिलजुल कर काम करेंगे. वहीं, उन्होंने बेहतर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

कौन हैं प्रदेश के नए राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता?

मूल रूप से जम्मू से आने वाले कविंद्र गुप्ता का जन्म 2 दिसंबर 1959 को हुआ था. वे सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में पिछले चार दशकों से हैं. उनके पिता केंद्रीय डाक विभाग में कार्यरत थे और 1963 में परिवार के साथ संगरूर पंजाब स्थानांतरित हो गए. प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने साल 1979 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गुरदासपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की.

हिमाचल के नए राज्यपाल कविंदर गुप्ता
हिमाचल के नए राज्यपाल कविंदर गुप्ता (HIMACHAL LOK BHAWAN)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ABVP से राजनीति की शुरुआत

1970 के दशक में कविंद्र गुप्ता ने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन का आरंभ किया. इस दौरान कविंद्र गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे. आपातकाल के दौर में 1975-1977 के दौरान उन्हें RSS के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुरदासपुर और पटियाला जेल में कारावास भोगना पड़ा. विद्यार्थी जीवन में से कविंद्र गुप्ता का राजनीति से नाता हुआ. 1978 से 1979 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पंजाब इकाई के सचिव के रूप में कार्य किया. साल 1988 से 1998 तक उन्होंने भाजयुमो में विभिन्न पदों पर रहे.

जम्मू नगर निगम के महापौर से राज्यपाल तक का सफर

कविंद्र गुप्ता जम्मू नगर निगम के प्रथम महापौर निर्वाचित हुए और लगातार तीन बार इस पद पर चुने गए. 2014 में कविंद्र गुप्ता गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए. 30 अप्रैल 2018 को उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया. 14 जुलाई 2025 को कविंद्र गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा लद्दाख का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे इस केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे उप-राज्यपाल बने. 5 मार्च 2026 को कविंद्र गुप्ता को राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया.

