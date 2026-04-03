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LUCKNOW-KANPUR के बीच 10 स्टेशनों पर लगेंगे कवच, सुरक्षित होगी यात्रा

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे की आगामी योजनाओं पर चर्चा की.

kavach system installed 10 stations between lucknow kanpur stations
लखनऊ-कानपुर के बीच 10 स्टेशनों पर लगेंगे कवच, सुरक्षित होगी यात्रा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST

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लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने बताया कि लखनऊ के मानक नगर स्टेशन से लेकर कानपुर तक कवच लगाने का काम शुरू कराया जाएगा. इस दूरी में कुल 10 स्टेशन आएंगे. उन्होंने बताया कि कवच लगने से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ जाएगी. इसके अलावा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए गए कामों के साथ ही अगले लक्ष्यों के बारे में भी जानकारी दी.

ये सुधार किए गए: उन्होंने बताया कि लखनऊ–कानपुर खंड के बीच महत्वपूर्ण ब्रिज संख्या 110 (अप लाइन) पर स्टील ट्रफ को H-बीम स्लीपर से प्रतिस्थापित करने का कार्य 40 दिन में मेगा ब्लॉक के दौरान सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया. इससे लंबे समय से लागू 30 किमी/घंटा की गति प्रतिबंध को हटाकर 75 किमी/घंटा कर दिया गया. वर्ष के दौरान जलभराव की समस्या से बचाव के लिए कुल 34 LHS/RUB का अनुरक्षण/सुधार किया गया.


लोको पायलट के लिए काउंसलिंग: UTR–AMG बाईपास (दक्षिण लाइन) पर अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से बढ़ाकर 85 किमी/घंटा की गई. उन्होंने बताया कि सुरक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य शून्य सहनशीलता नीति के साथ दुर्घटनाओं को समाप्त करना है. लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों के लिए CLI, TI और सुरक्षा विभाग की तरफ से गहन काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप घटनाओं को प्रभावी रूप से समाप्त किया गया. 19 दिसंबर 2025 को NDRF के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई. लखनऊ और अयोध्या की नियमित मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाती हैं. मॉक ड्रिल के बाद समीक्षा कर सुधारात्मक रणनीतियां तैयार की जाती हैं. लखनऊ मंडल ने वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन करते हुए 2626.54 करोड़ का राजस्व अर्जित किया. अनारक्षित टिकटिंग में 72.37 करोड़ की डिजिटल आय प्राप्त हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है.

देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स शुरू की: उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 दिसंबर को सोनिक गुड्स शेड पर देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा का शुभारंभ किया गया. लखनऊ मंडल का पहला गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) चार अगस्त को जैतीपुर स्टेशन से प्रारंभ किया गया और पहली रेक इस साल 11 मार्च को लोड की गई. लखनऊ मंडल का पहला स्वचालित सिग्नलिंग खंड काशी–व्यासनगर–ब्लॉक हट ‘बी’ सेक्शन पर इस साल 26 फरवरी को चालू किया गया.


जौनपुर में 60-बेडेड नवीन एकीकृत क्रू और टीएम रनिंग रूम को पिछले साल 20 अगस्त से चालू कर दिया गया है. यह नया रनिंग रूम सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है.वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान विभिन्न माध्यमों से कुल 2,728 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया.रेलवे सैलरी पैकेज (RSP) के अंतर्गत तीन कर्मचारियों के परिवारों को प्रत्येक को 1 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई. अनुकंपा के आधार पर 77 कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई. लखनऊ मंडल ने 25 जनवरी को 215 ट्रेनों (T/0-115 एवं M/0-100) के सर्वश्रेष्ठ इंटरचेंज का रिकॉर्ड स्थापित किया. मालगाड़ियों की अब तक की सर्वाधिक औसत गति 30 मार्च को 26.76 किमी/घंटा दर्ज की गई.



नई ट्रेनों का परिचालन


  • वित्तीय वर्ष 2025–26 में 11 नई ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया गया.
  • आठ ट्रेनों का विस्तार किया गया.
  • छह ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव (Stoppage) प्रदान किया गया.
  • होली, ग्रीष्मकाल, माघ मेला आदि अवसरों पर कुल 659 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया, जिनसे 3,527 ट्रिप्स संचालित हुए.
  • लखनऊ मंडल में 26 ट्रेनों के रनिंग टाइम में पांच से 20 मिनट तक की कमी की गई.


    उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय अल्ट्रासाउंड मशीन (GE LOGIO Fortis) का 18 दिसंबर को शुभारंभ किया गया था, जिसमें AI आधारित माप, 3D/4D इमेजिंग, डॉप्लर एवं उन्नत तकनीक उपलब्ध है. रेडियोलॉजी विभाग में नियमित CT स्कैन के अतिरिक्त नई सेवाएं प्रारंभ की गईं.

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