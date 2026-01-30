ETV Bharat / state

तुगलकाबाद–पलवल रेलवे सेक्शन पर 'कवच' सिस्टम से बढ़ी सुरक्षा, टक्कर और ओवरस्पीडिंग रोकने में सक्षम

कवच सिस्टम लागू होने से बढ़ेगी सुरक्षा ( Etv Bharat )

इस महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन का निरीक्षण उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने शुक्रवार को किया. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह सेक्शन करीब 35 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसमें चार लाइनों के कारण कुल 152 मेन लाइन ट्रैक किलोमीटर हैं. इस कॉरिडोर में प्रमुख स्टेशन यार्ड, दो ऑटोमैटिक सिग्नलिंग वाली मेन लाइनें तथा दो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग लाइनें शामिल हैं. इन पर अब कवच प्रणाली सक्रिय हो चुकी है. ये रूट दिल्ली उपनगरीय नेटवर्क, लंबी दूरी की ट्रेनों व मालगाड़ियों के लिए बेहद व्यस्त माना जाता है.

ई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के तुगलकाबाद जंक्शन केबिन से पलवल सेक्शन के बीच रेलवे सुरक्षा तकनीक में बड़ा उन्नयन किया गया है. रेलवे ने इस हाई-डेंसिटी कॉरिडोर पर स्वदेशी ‘कवच’ ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है.

2. हेड-ऑन कोलिजन टेस्ट में एक ही लाइन पर खड़ी दो इंजनों के बीच तय दूरी से काफी पहले स्वचालित ब्रेक लगाकर संभावित आमने-सामने टक्कर भी रोकी गई.

3. रियर-एंड कोलिजन टेस्ट में पीछे की ओर फिसलने की स्थिति बनाई गई, जहां कवच सिस्टम ने इंजन को पीछे जाने से रोक दिया.

4. लूप लाइन ओवरस्पीड टेस्ट में 120 किमी/घंटा की गति से लूप लाइन में प्रवेश करते समय कवच ने स्पीड को घटाकर 20 किमी/घंटा कर दिया.

5. लेवल क्रॉसिंग प्रोटेक्शन टेस्ट में खुला फाटक दर्शाने पर सिस्टम ने फाटक से पहले ही ट्रेन को रोक दिया.

तुगलकाबाद–पलवल रेलवे सेक्शन पर कवच का सफल ट्रायल (ETV BHARAT)

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने निरीक्षण के बाद इसे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त कॉरिडोरों में एक बड़ा सुरक्षा उन्नयन बताया. उनके अनुसार इससे परिचालन सुरक्षा, विश्वसनीयता व यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा.

कवच 4.0 ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू (ETV BHARAT)

सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कवच आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित उन्नत प्रणाली है, जो आपात स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाती है और SPAD, आमने-सामने व पीछे से टक्कर जैसी दुर्घटनाओं से बचाव करती है. ये ओवरस्पीडिंग पर लगातार निगरानी रखती है. कम दृश्यता व खराब मौसम में भी सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है. भारतीय रेलवे चरणबद्ध तरीके से कवच प्रणाली का विस्तार कर रही है, जिससे देशभर में रेल यात्रा और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके.

ये भी पढ़ें- कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, रेल यात्री हो रहे परेशान