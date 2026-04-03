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लखनऊ-कानपुर के बीच 10 स्टेशनों पर लगेंगे कवच; जानें उत्तर रेलवे ने क्या उपलब्धियां हासिल कीं

मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां भी गिनाईं. साथ ही लक्ष्य भी निर्धारित किए.

लखनऊ-कानपुर के बीच 10 स्टेशनों पर लगेंगे कवच.
लखनऊ-कानपुर के बीच 10 स्टेशनों पर लगेंगे कवच. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:41 PM IST

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लखनऊ: उत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ के मानक नगर स्टेशन से कानपुर के बीच कवच लगाया जाएगा. 63 किलोमीटर की दूरी में कुल 10 स्टेशन आएंगे. यह जानकारी उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को दी.

मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां भी गिनाईं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए गए कामों के साथ ही अगले लक्ष्यों के बारे में भी जानकारी दी है.

उन्होंने बताया कि लखनऊ–कानपुर खंड के बीच महत्वपूर्ण ब्रिज संख्या 110 (अप लाइन) पर स्टील ट्रफ को H-बीम स्लीपर से बदलने का काम 40 दिन के मेगा ब्लॉक में कराया गया. इससे लंबे समय से लागू 30 किमी/घंटा की गति प्रतिबंध को हटाकर 75 किमी/घंटा कर दिया गया है.

मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

जलभराव की समस्या से बचाव के लिए कुल 34 LHS/RUB का सुधार किया गया. UTR-AMG बाइपास (दक्षिण लाइन) पर अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से बढ़ाकर 85 किमी/घंटा की गई. उन्होंने बताया कि सुरक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य 'शून्य सहनशीलता' नीति के साथ दुर्घटनाओं को समाप्त करना है.

लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों के लिए CLT, TI और सुरक्षा विभाग की तरफ से गहन काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए. इसके परिणामस्वरूप घटनाओं को प्रभावी रूप से समाप्त किया गया.

19 दिसंबर 2025 को NDRF के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई. लखनऊ और अयोध्या की नियमित मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाती है. मॉक ड्रिल के बाद समीक्षा करके रणनीतियां तैयार होती हैं.

लखनऊ मंडल ने वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन करते हुए 2626.54 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है. अनारक्षित टिकटिंग में 72.37 करोड़ की डिजिटल आय मिली है. यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है.

उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 दिसंबर को सोनिक गुड्स शेड पर देश की पहली 'डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा' का शुभारंभ किया गया. जैतीपुर में M/s Ultra Tech Cement Pvt. Ltd का बल्क सीमेंट हैंडलिंग (GCT) सफलतापूर्वक संचालित किया गया.

लखनऊ मंडल का पहला गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल 04 अगस्त को जैतीपुर स्टेशन से प्रारंभ किया गया और पहली रेक इस साल 11 मार्च को लोड की गई. लखनऊ मंडल का पहला स्वचालित सिग्नलिंग खंड काशी-व्यास नगर ब्लॉक हट ‘बी’ सेक्शन पर इस साल 26 फरवरी को चालू किया गया.

जौनपुर में 60-बेडेड नवीन एकीकृत क्रू और टीएम रनिंग रूम को पिछले साल 20 अगस्त से चालू कर दिया गया है. यह नया रनिंग रूम सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न माध्यमों से कुल 2,728 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया.

रेलवे सैलरी पैकेज (RSP) के तहत तीन कर्मचारियों के परिवारों को प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई. अनुकंपा के आधार पर 77 कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई.

लखनऊ मंडल ने 25 जनवरी को 215 ट्रेनों (T/O-115 & M/O-100) के सर्वश्रेष्ठ इंटरचेंज का रिकॉर्ड स्थापित किया. मालगाड़ियों की अब तक की सर्वाधिक औसत गति 30 मार्च को 26.76 किमी/घंटा दर्ज की गई.

लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए हाल ही में फाइनल लोकेशन सर्वे (FSL) स्वीकृत किया गया. लखनऊ मंडल ने पिछले वर्ष 14 मई को इंवेस्ट यूपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य सूचना साझा करना, नए उद्योगों को आकर्षित करना, माल लोडिंग को प्रोत्साहित करना है.

उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश से संबंधित विषयों के लिए रेलवे को राज्य समन्वयक (State Coordinator) नामित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में समयपालन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के 62.56% से बढ़कर 72.17% हो गया है.

लगभग 10% की वृद्धि हुई है. लखनऊ मंडल ने 5 मार्च को कोचिंग ट्रेनों में 91.40% समयपालन प्राप्त किया, जो मंडल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

नई ट्रेनों का परिचालन: वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 नई ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया गया. आठ ट्रेनों का विस्तार किया गया. छह ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया. होली, ग्रीष्मकाल, माघ मेला आदि अवसरों पर कुल 659 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया, जिनसे 3,527 ट्रिप्स संचालित हुए. लखनऊ मंडल में 26 ट्रेनों के रनिंग टाइम में 5 से 20 मिनट तक की कमी की गई.

उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय अल्ट्रासाउंड मशीन (GE LOGIO Fortis) का 18 दिसंबर को शुभारंभ किया गया था, जिसमें AI आधारित माप, 3D/4D इमेजिंग, डॉप्लर और उन्नत तकनीक उपलब्ध है. रेडियोलॉजी विभाग में नियमित CT स्कैन के अतिरिक्त नई सेवाएं प्रारंभ की गईं.

CT एंजियोग्राफी, CT सिस्टर्नोग्राफी, लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी, कैरोटिड सेरेब्रल एंजियोग्राफी 15 बेड की आधुनिक ICU को पुनर्निर्मित कर संचालित किया गया. उन्होंने बताया कि इस साल 01 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक कुल 7477 मरीजों को स्टेशनों पर चिकित्सा सहायता प्रदान की गई.

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