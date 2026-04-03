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लखनऊ-कानपुर के बीच 10 स्टेशनों पर लगेंगे कवच; जानें उत्तर रेलवे ने क्या उपलब्धियां हासिल कीं

लखनऊ-कानपुर के बीच 10 स्टेशनों पर लगेंगे कवच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ के मानक नगर स्टेशन से कानपुर के बीच कवच लगाया जाएगा. 63 किलोमीटर की दूरी में कुल 10 स्टेशन आएंगे. यह जानकारी उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को दी. मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां भी गिनाईं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए गए कामों के साथ ही अगले लक्ष्यों के बारे में भी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि लखनऊ–कानपुर खंड के बीच महत्वपूर्ण ब्रिज संख्या 110 (अप लाइन) पर स्टील ट्रफ को H-बीम स्लीपर से बदलने का काम 40 दिन के मेगा ब्लॉक में कराया गया. इससे लंबे समय से लागू 30 किमी/घंटा की गति प्रतिबंध को हटाकर 75 किमी/घंटा कर दिया गया है. मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) जलभराव की समस्या से बचाव के लिए कुल 34 LHS/RUB का सुधार किया गया. UTR-AMG बाइपास (दक्षिण लाइन) पर अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से बढ़ाकर 85 किमी/घंटा की गई. उन्होंने बताया कि सुरक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य 'शून्य सहनशीलता' नीति के साथ दुर्घटनाओं को समाप्त करना है. लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों के लिए CLT, TI और सुरक्षा विभाग की तरफ से गहन काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए. इसके परिणामस्वरूप घटनाओं को प्रभावी रूप से समाप्त किया गया. 19 दिसंबर 2025 को NDRF के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई. लखनऊ और अयोध्या की नियमित मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाती है. मॉक ड्रिल के बाद समीक्षा करके रणनीतियां तैयार होती हैं. लखनऊ मंडल ने वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन करते हुए 2626.54 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है. अनारक्षित टिकटिंग में 72.37 करोड़ की डिजिटल आय मिली है. यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है. उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 दिसंबर को सोनिक गुड्स शेड पर देश की पहली 'डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा' का शुभारंभ किया गया. जैतीपुर में M/s Ultra Tech Cement Pvt. Ltd का बल्क सीमेंट हैंडलिंग (GCT) सफलतापूर्वक संचालित किया गया. लखनऊ मंडल का पहला गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल 04 अगस्त को जैतीपुर स्टेशन से प्रारंभ किया गया और पहली रेक इस साल 11 मार्च को लोड की गई. लखनऊ मंडल का पहला स्वचालित सिग्नलिंग खंड काशी-व्यास नगर ब्लॉक हट ‘बी’ सेक्शन पर इस साल 26 फरवरी को चालू किया गया.