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पंजाब यूनिवर्सिटी में कवच 3.0 का जलवा, आर्मी हॉर्स शो बना आकर्षण का केंद्र

आर्मी हॉर्स शो बना आकर्षण का केंद्र: यूबीएस ग्राउंड में आयोजित आर्मी हॉर्स शो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा. घुड़सवारों ने जब अपने हैरतअंगेज करतब दिखाए, तो दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. पहली बार इस तरह का आयोजन देखने को मिला, जिससे छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला. एक छात्र ने कहा कि घुड़सवारी के ये करतब देखकर रोमांचित हो गए, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं मिला.

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित कवच 3.0 कार्यक्रम ने पूरे कैंपस का माहौल देशभक्ति और उत्साह से भर दिया. दो दिवसीय इस आयोजन में छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों के करीब लाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था. छात्रों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमें सेना के जीवन और अनुशासन को करीब से समझने का मौका देते हैं.

ये रहे मौजूद: कार्यक्रम में वाइस चांसलर प्रो. रेनू विग, एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल भारत मेहतानी और मुख्य अतिथि मेजर जनरल टी.पी.एस वडैच मौजूद रहे. उनकी मौजूदगी ने आयोजन में चार चांद लगा दिया. वहीं, मेजर जनरल वडैच ने कहा कि युवाओं को सेना के प्रति जागरूक करना समय की जरूरत है, ताकि वे देश सेवा के लिए प्रेरित हो सकें.

पंजाब यूनिवर्सिटी में कवच 3.0 (Etv Bharat)

हथियार प्रदर्शनी और ड्रोन पर जिज्ञासा: कार्यक्रम के दौरान हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां छात्रों और बच्चों ने सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी ली. चंडीगढ़ के अंकूर स्कूल के बच्चों ने सेना के जवानों से ड्रोन तकनीक को लेकर सवाल पूछे. एक छात्र ने कहा कि हमें पहली बार इतने करीब से हथियार और ड्रोन के बारे में जानने का मौका मिला.

डॉग शो और एनसीसी कैडेट्स का प्रदर्शन: पहले दिन आयोजित आर्मी डॉग शो ने भी खूब तालियां बटोरीं. इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स ने डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उनका अनुशासन और तालमेल देखने लायक था. एक कैडेट ने कहा कि हमने पूरे जोश के साथ प्रदर्शन किया और टीमवर्क का शानदार अनुभव मिला.

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