विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख रुपए का फ्रॉड; साइबर ठगी का केस दर्ज, जांच जारी
साइबर सेल टीम उन यूपीआई आईडी और बैंक खातों को ट्रेस करने में जुटी है, जिनमें यह रकम ट्रांसफर की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 2:39 PM IST
प्रयागराज: कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल साइबर ठगी का शिकार हो गईं. साइबर जालसाजों ने उनके बैंक खाते में सेंध लगाकर फोनपे और यूपीआई के जरिए करीब 1.55 लाख रुपए गायब कर दिए. विधायक की तहरीर पर प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस के मुताबिक, विधायक पूजा पाल का बैंक खाता धूमनगंज स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है. 22 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच उनके खाते से फोनपे और यूपीआई माध्यमों का इस्तेमाल कर कई बार में संदिग्ध लेनदेन किए गए. 14 सितंबर को जब खाते का स्टेटमेंट और बैंक डिटेल जांची गई, तब इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ.
तब तक जालसाज अलग-अलग किस्तों में कुल 1.55 लाख रुपए खाते से उड़ा चुके थे. धोखाधड़ी सामने आते ही पूजा पाल की ओर से साइबर क्राइम थाना, स्थानीय धूमनगंज थाना और संबंधित बैंक शाखा को शिकायत भेजी गई. तहरीर के साथ संदिग्ध यूपीआई लेनदेन के स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट भी पुलिस को सौंपे गए हैं. तहरीर के आधार पर धूमनगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की साइबर सेल टीम भी उन यूपीआई आईडी और बैंक खातों को ट्रेस करने में जुटी है, जिनमें यह रकम ट्रांसफर की गई है, ताकि रकम को होल्ड कराने के साथ ही आरोपियों की धरपकड़ की जा सके.
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