ETV Bharat / state

विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख रुपए का फ्रॉड; साइबर ठगी का केस दर्ज, जांच जारी

साइबर सेल टीम उन यूपीआई आईडी और बैंक खातों को ट्रेस करने में जुटी है, जिनमें यह रकम ट्रांसफर की गई है.

विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख रुपए का फ्रॉड.
विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख रुपए का फ्रॉड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल साइबर ठगी का शिकार हो गईं. साइबर जालसाजों ने उनके बैंक खाते में सेंध लगाकर फोनपे और यूपीआई के जरिए करीब 1.55 लाख रुपए गायब कर दिए. विधायक की तहरीर पर प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के मुताबिक, विधायक पूजा पाल का बैंक खाता धूमनगंज स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है. 22 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच उनके खाते से फोनपे और यूपीआई माध्यमों का इस्तेमाल कर कई बार में संदिग्ध लेनदेन किए गए. 14 सितंबर को जब खाते का स्टेटमेंट और बैंक डिटेल जांची गई, तब इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ.

तब तक जालसाज अलग-अलग किस्तों में कुल 1.55 लाख रुपए खाते से उड़ा चुके थे. धोखाधड़ी सामने आते ही पूजा पाल की ओर से साइबर क्राइम थाना, स्थानीय धूमनगंज थाना और संबंधित बैंक शाखा को शिकायत भेजी गई. तहरीर के साथ संदिग्ध यूपीआई लेनदेन के स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट भी पुलिस को सौंपे गए हैं. तहरीर के आधार पर धूमनगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की साइबर सेल टीम भी उन यूपीआई आईडी और बैंक खातों को ट्रेस करने में जुटी है, जिनमें यह रकम ट्रांसफर की गई है, ताकि रकम को होल्ड कराने के साथ ही आरोपियों की धरपकड़ की जा सके.

यह भी पढ़ें: बनारस के आयुर्वेद अस्पताल में अंग्रेजी दवाएं, लिस्ट में 210 औषधियां, मौजूद हैं सिर्फ 17; पढ़िए खास रिपोर्ट

TAGGED:

KAUSHAMBIS CHAYAL MLA POOJA PAL
MLA POOJA PAL CYBER FRAUD CASE
CYBER FRAUD FIR REGISTERED PUJA PAL
CHAYAL MLA POOJA PAL POLICE CASE
PRAYAGRAJ LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.