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कौशांबी में युवक की धारदार हथियार से हत्या, प्रेम विवाह के बाद युवती के साथ गांव लौटा था

रारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव में रविवार रात हुई सनसनीखेज वारदात. लड़की के पिता और भाइयों पर हत्या का आरोप.

कौशांबी में युवक की हत्या.
कौशांबी में युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 8:04 AM IST

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कौशांबी : घटना करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव में रविवार रात 30 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी. हत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहा तो ग्रामीण भड़क गए. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. ग्रामीण हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. हालांकि पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर शव पोस्मार्टम के लिए भेजा.



करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव निवासी छोटे लाल के अनुसार आठ साल पहले गांव के ही व्यक्ति की लड़की से उनके बेटे भरत यादव ने घर से भगा कर कोर्ट मैरिज कर ली थी. भरत गांव से बाहर रहकर कमाई करता था और अपना परिवार चलता था. 1 महीने पहले ही भरत घर लौटा था और गांव में ही रह रहा था. रविवार रात लड़की के पिता और उसके भाइयों ने भरत पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे भरत वहीं लहूलुहान होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई.

हत्या की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी मंझनपुर और करारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ के बाद शव को कब्जे पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो नाराज ग्रामीणों ने शव उठाने नहीं दिया. इस बात को लेकर ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई. हालांकि अधिकारियों के समझाने पर ग्रामीण नरम पड़े और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.


अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के मुताबिक वारदात करारी थाना क्षेत्र के छोटा अड़हरा गांव की है. गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी. घटना में भरत यादव (30) के सिर में सरिया या कुछ भारी चीज लगी थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से तहरीर ली गई है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी घर से भागे हुए हैं.

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